韓高鐵KTX淪補丁列車！車窗擊破「黏補膠帶」繼續跑　鐵路專家嚇壞

▲南韓KTX-山川號列車的車窗破損，竟然是用膠帶簡單縫補。（圖／翻攝自中央日報）

記者羅翊宬／編譯

南韓一名鐵路專家今（8）日下午搭乘高速鐵路KTX-山川號列車，震驚目睹特等艙車窗因遭碎石擊中破損後，竟僅以膠帶與布料草率遮補，外觀宛如「補破衣服」。他質疑高速列車以時速近300公里運行，卻以臨時措施帶著破損車窗行駛，恐引發安全疑慮。

根據韓媒《中央日報》，該名鐵道專家8日下午4時18分搭乘從首爾站開往馬山站的KTX-215列車，拍下令人匪夷所思的畫面。他指出，事發列車為KTX-山川號，其中3號車為特等艙，但車窗因碎石飛濺破損後，竟被以布料與膠帶簡易覆蓋，外觀破破爛爛，引發乘客憂心。

他批評，「這樣的外觀與安全措施，若被外國旅客看到，恐怕難以置信！」

韓國鐵道公社（KORAIL）證實確有此事，解釋該列車從慶尚北道浦項開往首爾的途中，因冬季氣溫驟降、碎石易因列車高速通過而彈起飛濺，擊中車窗與框架之間的「假窗」（dummy window），造成破裂。因此列車組員緊急以布料與膠帶進行臨時處置。

不過，列車一路以近300公里的時速奔馳至首爾，由於風壓影響，臨時黏貼的布料與膠帶不敵氣流，抵達首爾站時已被撕裂得像「縫補丁衣服」般殘破。韓國鐵道公社隨後在月台再度進行補強，接著更換車次號碼後，仍載著乘客由首爾開往馬山，引發外界質疑修補措施過於草率。

▼早在2019年5月，KTX就曾發生同樣問題。



面對安全疑慮，韓國鐵道公社強調，破損部分後方為鋁製結構，不會影響列車行駛安全。依照計畫，列車自馬山返回後，將送入高陽車輛基地進行正式維修。他指出，冬季碎石飛濺造成車體與玻璃受損其實屬於常見問題，也是長年困擾鐵路營運單位的難題。

值得注意的是，KTX-山川號採用5層強化玻璃，KTX-1則為4層設計，一般碎石衝擊並不會穿透，安全性已考量在內。

據悉，其實這並非首次案例。韓媒《JTBC News》就曾於2019年5月16日進行報導，當時KTX列車同樣發生車窗破損的情況，然而韓國鐵道公社同樣以膠帶進行簡單修補後，便於隔天繼續上路，引發安全疑慮。