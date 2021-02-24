　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

英相才宣布解封計畫　國民悶壞掀「報復性預訂」夏天出遊行程

▲▼英國首相強生（Boris Johnson）下令第三度封城。（圖／路透）

▲英國首相強生宣布第三度解封計畫後，許多已經按耐不住地英國人開始預訂出遊行程。（圖／路透）

文／中央社記者戴雅真倫敦23日專電

英國首相強生昨天才宣布英格蘭地區解禁路線圖，迫不及待想放暑假的英國人已經紛紛上網預訂出遊行程，旅遊網站的訪問人次暴增，班機和旅館預訂數也攀升。

強生（Boris Johnson）昨天宣布英格蘭地區4階段解除封城計畫，希望英國能在6月全部恢復正常，解除保持社交距離的限制，並讓所有營業場所恢復營運。

儘管距離強生宣布的6月21日完全解除防疫措施還有4個月，而且必須要在滿足4項條件的前提下才能解禁，但去年暑假泡湯的英國人已經迫不及待，紛紛開始計劃放暑假。

4項條件包括疫苗接種必須按計劃進行，其次是有證據顯示接種疫苗能降低死亡率或住院率，第3是感染率不會造成住院率攀高，第4項是新變種病毒不會危及解禁路線圖。

英國廣播公司（BBC）報導，強生昨天下午對國會發表聲明，宣布解禁路線圖之後，旅遊公司和航空公司的預訂數量就開始攀升。

英國最大的旅遊機構途易旅遊公司（Tui）表示，海外旅遊的預訂數量一夕之間成長500％。

儘管英國政府表示，最快在5月中旬才會宣布海外旅遊解禁，但途易旅遊公司表示，希臘、西班牙和土耳其等最受英國人歡迎的旅遊地，在7月之後的行程湧進大量訂單。

英國老牌旅行社湯瑪斯庫克集團（Thomas Cook）表示，公司網站訪問數從昨天下午3時以後成長100％，大筆訂單湧入，希臘、賽普勒斯、墨西哥和加勒比海的多明尼加共和國，都是熱門旅遊目的地。

湯姆斯庫克集團表示，今年夏天的家族旅遊訂單有大幅成長，尤其是8月份，也有人開始預訂10月和耶誕假期。

易捷航空（EasyJet）的航班預訂數成長337％，西班牙阿利坎特（Alicante）、馬拉加（Malaga）等旅遊景點的航班預訂數更是成長630％。

強生今天表示，他對於英格蘭能在6月21日完全解除防疫措施感到「非常樂觀」，但他也表示「不能做任何保證」，強調所有人仍應該持續審慎以對。

根據最新數據，英國過去24小時有548人在染疫28天內病故，新增8489人確診，接種第一劑疫苗的人數接近1800萬人。

ET快訊
倒春寒！更強冷空氣南下時間曝　連假前變天「雨更多」
與吳夢夢3P！已婚製片「拋妻棄子」變男優　病妻網路乞討度日
台南「蝦米」調虎離山7槍殺老大！FB預言一個都跑不掉　悲涼片
老虎伍茲「開放性骨折」急救中！　休旅車嚴重翻覆現場影片曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

德州集體訴訟告電力公司！　董事高層5人秒辭職下台

中國口罩有效性引發質疑　法國多家醫院籲停用

挪威軍方研究：軍中近半女性遇性騷擾　女學生、學徒最常成下手對象

一直嫁不掉！　34歲女被爸媽趕出門後跳河

英相才宣布解封計畫　國民悶壞掀「報復性預訂」夏天出遊行程

拜登月底前簽行政命令　和台日韓澳合作建立穩定產業鏈擺脫中國

美股激烈震盪　道瓊標普由黑翻紅、科技股那指收低

20歲男硬上前未婚妻：搞大妳肚子就會跟我在一起　判6下鞭刑關8年

老虎伍茲嚴重車禍「開放性骨折」手術進行中！　車禍現場影片曝光

正妹直播主收5500萬抖內！真相讓她崩潰邊哭邊跳舞　影片曝光

罔腰最衰前男友開直播怒轟！　鳳梨被問性問題爆氣：不要整天當渣男

岳父母請吃飯...吊嘎女婿賣力演出　頂坐骨神經痛「下腰撈麵」兒傻眼

國道擦撞！駕駛停車報警看車損　下秒貨車高速衝撞...逃跑下場慘

林志玲 AKIRA首次合體拍廣告太養眼！　國民姐夫花絮「全程講中文」老師是她

外送員送餐竟還「試穿住戶鞋」　下秒順手帶走...失主氣炸報警！

客點「陽春麵不要麵」遭嗆超委屈 老闆娘出面曝對話：我生氣了！

粉絲留言跟鳳梨要生日快樂..　鼠鼠爆氣：點進去都沒追蹤我！

大嬸搭高鐵拉下口罩「嗑食聊天」　遭勸阻反問：那賣高鐵便當做啥？

出海遇「海獅趴船搶劫」討魚吃 吃一半被鳥偷搶...秒露出無辜臉

超艾夾遭砍..酸民狂噴「8+9不意外」　草爺無奈：我們只是長得比較兇...

德州集體訴訟告電力公司！　董事高層5人秒辭職下台

中國口罩有效性引發質疑　法國多家醫院籲停用

挪威軍方研究：軍中近半女性遇性騷擾　女學生、學徒最常成下手對象

一直嫁不掉！　34歲女被爸媽趕出門後跳河

英相才宣布解封計畫　國民悶壞掀「報復性預訂」夏天出遊行程

拜登月底前簽行政命令　和台日韓澳合作建立穩定產業鏈擺脫中國

美股激烈震盪　道瓊標普由黑翻紅、科技股那指收低

20歲男硬上前未婚妻：搞大妳肚子就會跟我在一起　判6下鞭刑關8年

老虎伍茲嚴重車禍「開放性骨折」手術進行中！　車禍現場影片曝光

正妹直播主收5500萬抖內！真相讓她崩潰邊哭邊跳舞　影片曝光

德州集體訴訟告電力公司！　董事高層5人秒辭職下台

老虎伍茲驚傳翻車嚴重車禍　腿部多處骨折緊急手術中

中國口罩有效性引發質疑　法國多家醫院籲停用

台積電分紅開獎！資深工程師狂領44個月、主任級光分紅就360萬元

快訊／台64往國1大貨車起火！　五股入口匝道封閉中

情人節載拐拐墾丁泡湯…阮經天認：有空會相聚 她回應曝感情進度

妹子去買台中知名便當　被兇「耳朵長包皮」！對話曝光千人怒了

焦糖哥哥選台北市議員！未來選區曝光　一動作從政可能性高

阮經天上完廁所「小動作調情」拐拐！ 約泡溫泉黏TT全被拍

搶林口A7土地登記！前股東擄合作10年地產董座　女員工跳車求救

謝和弦離婚5個月「宣布正式娶回莉婭」　她還原「求婚」現場...當下感動到哭

國際熱門新聞

快訊／老虎伍茲驚傳嚴重車禍送醫！

2歲童拿鐵湯匙插「插座孔」　瞬間被電死！

超巨小行星3月接近地球　有潛在危險

老虎伍茲嚴重車禍「開放性骨折」手術進行中

人妻「獵殺長頸鹿」　挖心殘忍影片曝

美媒新證據：首批病例確診前　病毒已在中國傳播

尪偷吃！人妻「一槍爆頭」火辣小三

正妹直播主收5500萬抖內！真相讓她崩潰爆哭

義大利大使遭槍殺　叛軍否認指控

網美掀裙脫褲「野外露尻」！　邊走邊露丁字褲

義大利擴大「AZ疫苗」適用年齡層

遇外星人「趕快拍照」　火星車駕駛來自台灣

「搞大妳肚子就會跟我在一起」　20歲男硬上前未婚妻

澳洲發現1萬7000年前「最古老壁畫」　

更多熱門

相關新聞

美媒新證據：首批病例確診前　病毒已在中國傳播

美媒新證據：首批病例確診前　病毒已在中國傳播

流行病學家一直懷疑新型冠狀病毒可能於2019年11月就開始在武漢各地默默傳播，12月疫情才在武漢市多處爆發。美國「華爾街日報」指出，來自中國的最新證據證實了這項看法。

義大利擴大「AZ疫苗」適用年齡層

義大利擴大「AZ疫苗」適用年齡層

中國無償援助53國疫苗！

中國無償援助53國疫苗！

IATA免疫護照APP將於3月正式上線

IATA免疫護照APP將於3月正式上線

抗疫下半場重點是疫苗！陳時中提接種目標3階段

抗疫下半場重點是疫苗！陳時中提接種目標3階段

關鍵字：

英國首相強生Boris Johnson新冠肺炎新型冠狀病毒封城

讀者迴響

熱門新聞

小三騎總裁爭上位！2年後得知他月薪只有25K

安平雙槍連射7發　「蝦米」行兇後投案

艷妻婚前禁慾！開機當晚「脫口1句話」擊垮苦幹夫

「爸，我解開媽媽臉書了」　國二兒驚見母與大廚炒飯

快訊／老虎伍茲驚傳嚴重車禍送醫！

劉詩詩陪吳奇隆回台過年！網怒譙：冷血

提一整桶「10元硬幣」！到銀行換鈔遭拒

鳳梨怒了「112字霸氣護罔腰」：換我砲火對妳！

《角頭》阿慶為何跑路？導演解答

即／美股跌勢持續　那斯達克崩3％

23歲國軍正妹神似泱泱　網友暴動：還有外島籤嗎？

新莊女為「5000元貓糧弒母」媽悲慘背景曝光

一周2變天！明起第一波3地區有雨

網紅不雅艷照瘋傳！　認了是本人痛揭殘酷真相

2歲童拿鐵湯匙插「插座孔」　瞬間被電死！

更多

最夯影音

更多
罔腰最衰前男友開直播怒轟！　鳳梨被問性問題爆氣：不要整天當渣男

罔腰最衰前男友開直播怒轟！　鳳梨被問性問題爆氣：不要整天當渣男
岳父母請吃飯...吊嘎女婿賣力演出　頂坐骨神經痛「下腰撈麵」兒傻眼

岳父母請吃飯...吊嘎女婿賣力演出　頂坐骨神經痛「下腰撈麵」兒傻眼

國道擦撞！駕駛停車報警看車損　下秒貨車高速衝撞...逃跑下場慘

國道擦撞！駕駛停車報警看車損　下秒貨車高速衝撞...逃跑下場慘

林志玲 AKIRA首次合體拍廣告太養眼！　國民姐夫花絮「全程講中文」老師是她

林志玲 AKIRA首次合體拍廣告太養眼！　國民姐夫花絮「全程講中文」老師是她

外送員送餐竟還「試穿住戶鞋」　下秒順手帶走...失主氣炸報警！

外送員送餐竟還「試穿住戶鞋」　下秒順手帶走...失主氣炸報警！

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面