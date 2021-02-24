英相才宣布解封計畫　國民悶壞掀「報復性預訂」夏天出遊行程

▲英國首相強生宣布第三度解封計畫後，許多已經按耐不住地英國人開始預訂出遊行程。（圖／路透）

文／中央社記者戴雅真倫敦23日專電

英國首相強生昨天才宣布英格蘭地區解禁路線圖，迫不及待想放暑假的英國人已經紛紛上網預訂出遊行程，旅遊網站的訪問人次暴增，班機和旅館預訂數也攀升。

強生（Boris Johnson）昨天宣布英格蘭地區4階段解除封城計畫，希望英國能在6月全部恢復正常，解除保持社交距離的限制，並讓所有營業場所恢復營運。

儘管距離強生宣布的6月21日完全解除防疫措施還有4個月，而且必須要在滿足4項條件的前提下才能解禁，但去年暑假泡湯的英國人已經迫不及待，紛紛開始計劃放暑假。

4項條件包括疫苗接種必須按計劃進行，其次是有證據顯示接種疫苗能降低死亡率或住院率，第3是感染率不會造成住院率攀高，第4項是新變種病毒不會危及解禁路線圖。

英國廣播公司（BBC）報導，強生昨天下午對國會發表聲明，宣布解禁路線圖之後，旅遊公司和航空公司的預訂數量就開始攀升。

英國最大的旅遊機構途易旅遊公司（Tui）表示，海外旅遊的預訂數量一夕之間成長500％。

儘管英國政府表示，最快在5月中旬才會宣布海外旅遊解禁，但途易旅遊公司表示，希臘、西班牙和土耳其等最受英國人歡迎的旅遊地，在7月之後的行程湧進大量訂單。

英國老牌旅行社湯瑪斯庫克集團（Thomas Cook）表示，公司網站訪問數從昨天下午3時以後成長100％，大筆訂單湧入，希臘、賽普勒斯、墨西哥和加勒比海的多明尼加共和國，都是熱門旅遊目的地。

湯姆斯庫克集團表示，今年夏天的家族旅遊訂單有大幅成長，尤其是8月份，也有人開始預訂10月和耶誕假期。

易捷航空（EasyJet）的航班預訂數成長337％，西班牙阿利坎特（Alicante）、馬拉加（Malaga）等旅遊景點的航班預訂數更是成長630％。

強生今天表示，他對於英格蘭能在6月21日完全解除防疫措施感到「非常樂觀」，但他也表示「不能做任何保證」，強調所有人仍應該持續審慎以對。

根據最新數據，英國過去24小時有548人在染疫28天內病故，新增8489人確診，接種第一劑疫苗的人數接近1800萬人。