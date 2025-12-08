　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

泰總理「授權軍方」全力反擊柬埔寨！　邊境監獄急轉移92囚犯

▲▼泰總理「授權軍方」全力反擊！泰柬交戰　邊境監獄急轉移92囚犯。（圖／翻攝自khaosod）

▲泰國總理阿努廷宣布，授權軍方全力展開軍事行動對抗柬埔寨。（圖／翻攝自khaosod）

記者王佩翊／編譯

泰國柬埔寨再度爆發邊境衝突，造成泰軍1死8傷、柬埔寨3平民受傷，而雙方均指控對方先發動攻擊。泰國總理阿努廷8日中午緊急召開記者會，正式宣布授權軍方「全力動員軍事行動」，強調泰國將行使自衛權反擊柬埔寨的挑釁行為。同時，泰國當局也緊急轉移位於邊境衝突區「甘他拉叻監獄」內的92名囚犯。

根據《民意報》報導，阿努廷8日中午12時20分在政府大樓象牙廳透過電視直播對全國發表談話。他強調，自7日以來，泰柬邊境發生多起武裝衝突，政府已下令所有安全部門「整合全部戰力」保護民眾安全，堅決捍衛泰國國家主權。

他重申，「泰國將秉持最高決心保衛主權及領土完整，依據國際法行使正當自衛權利。」國家安全委員會8日召開會議並做出重要決議，授權軍方在各種情況下執行必要的軍事行動。阿努廷強調，政府對皇家軍隊的能力充滿信心，軍方將依循武力使用規範及人道主義原則，謹慎執行任務並維護邊境安寧。

阿努廷在記者會中三度強調，「泰國從未推崇暴力，也絕非挑釁或侵略的發起者，但絕不容許任何侵犯主權行為。」他也呼籲民眾透過官方管道獲取消息，避免假新聞與不實訊息引發恐慌，並指派國防部及外交部擔任主要資訊發言窗口。

此外，泰國獄政廳8日指出，繼12月7日在四色菊府邊境爆發衝突後，8日烏汶府又爆發新衝突。甘他拉叻監獄位於邊境地區，典獄長納帕塔·拉克卡姆7日緊急下令撤離全部92名囚犯，其中女囚6名、男性收容人4名轉至詩里沙貢省監獄，剩餘82人則安置在素林府叻納布里監獄。

監獄當局表示，將持續監控邊境安全狀況，待政府宣布安全區域控制措施後，才會考慮讓囚犯返回原監獄。

 
12/06 全台詐欺最新數據

390 2 3752 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

一票人都收到了！最新詐騙曝光　網怒喊：真的很變態
快訊／22歲男突自首殺人　女屍棄山區
快訊／林倪安遭指介入高志綱婚姻　發布10點聲明
快訊／億元大獎3得主全領光　6.92億幸運兒效率最高
快訊／板橋定食8氣爆　內部慘況首曝光！
朱孝天親揭「被退F4內幕」！　拒3要求「慘遭斷聯」開嗆

泰軍開轟「砲彈打進柬埔寨小學」　柬國377校緊急停課

用衛生紙換到一輛車！網紅「以物易物」挑戰成功　最難竟是iPhone

美20歲選美皇后「當庭爆哭」！虐殺男友1歲半幼子　被判無期　

女二手店花300元買「超醜粉紅豬撲滿」　打開驚見6萬多現金

中國斷航威脅高市早苗沒用！韓媒訪京都「觀光客擠爆」　業者賺爛

人夫狂刺多刀殺妻　淡定接兒放學！10歲童回家驚見「媽媽倒血泊」

泰總理「授權軍方」全力反擊柬埔寨！　邊境監獄急轉移92囚犯

川普發文施壓大法官！稱美國經濟「靠對等關稅」：快速又有效

緬甸狠掃KK園區！「炸毀321棟建築」畫面曝　逮捕96名中國嫌

泰軍1死8傷！38萬人急撤、641校關閉　柬埔寨驚見撤離潮

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

台灣港務公司擴大徵才322名　招募說明會報名中

寵物安親班下課　阿金見媽「激動趴窗」哀怨表情爆紅：終於來了

貝里斯大使走進屏東美和科大　學生迎賓舞圈粉

泰軍開轟「砲彈打進柬埔寨小學」　柬國377校緊急停課

WBC再遇大谷翔平　李政厚不再感神奇：他是必須擊敗的對手

桃園白車右轉進洗車場　後方直行機車撞上騎士擦挫傷

AI搜尋踩紅線？紐約時報怒告Perplexity「整碗端走」官方回嗆：不然大家都還在用電報

男子不甩勸阻海洋館內吸菸！下秒遭白鯨「噴水教訓」全身濕超糗

奇美實業勇奪國家永續發展獎　石化業低碳轉型做出新典範

「電磁炮能擊沉中國航母」　陸學者酸「一根小火柴」會送日艦下海

【恭喜發財】男玩賓果只花50元「8星中7」爽贏2萬！

韓12萬台攝影機破解外流　裸澡分娩全看光

「有錢人都跑光了」　小川普：川普恐放棄調停俄烏戰爭

稱台為國家向中道歉　約翰希南認惹毛美國

世界盃倒數　球場挖出456袋人體遺骸

砍頭烹食影片暗網瘋傳　「越南屠夫」身分曝

中軍機照射日戰機　高市早苗發聲！

美俄談判剩2關鍵　俄不買單：要全重改

跳水名將宣佈轉籍「敵國」俄羅斯　烏克蘭炸鍋：叛國

泰總理「授權軍方」全力反擊柬埔寨

富二代炫耀老爸炒加密貨幣　遭同學綁架燒死

烏媒：中買俄軍備　恐與台海有關

台海戰爭3階段　外媒揭1地是理想登陸點

「台灣有事」恐動用核武　延燒日本

外國旅客到日本「最愛買Top1」曝光！

交火！泰軍1死8傷　柬驚見撤離潮

交火！泰軍1死8傷　柬驚見撤離潮

泰國柬埔寨兩軍在邊境地區交火，山谷在爆炸發生後升起濃煙，雙方均指控對方發動攻擊、派出坦克，截至8日中午，泰軍1死8傷，柬埔寨3平民受傷，兩國邊境地區撤離。柬埔寨前總理洪森8日表示，泰方持續發動攻擊企圖引誘柬埔寨回擊，但前線不得回擊的紅線早已劃定，考量當前情勢，他已取消原定行程，與現任總理洪馬內坐鎮指揮。

泰柬交火！小學生緊急離校避難畫面曝光

泰柬交火！小學生緊急離校避難畫面曝光

砍頭烹食影片暗網瘋傳　「越南屠夫」身分曝

砍頭烹食影片暗網瘋傳　「越南屠夫」身分曝

泰國朝柬邊境發動空襲！

泰國朝柬邊境發動空襲！

包括台灣！柬埔寨掃蕩詐騙逮捕4851人

包括台灣！柬埔寨掃蕩詐騙逮捕4851人

泰柬衝突邊境安全軍事動員囚犯轉移國家主權東南亞要聞

獨子侵犯姊妹多年！她悲吐：父母要保護哥哥

快訊／小煜宣布離婚！斷開5年妻

新北定食8凌晨突氣爆　整層炸爛3女1男送醫

阿姨忘記藥名！「畫火柴人」藥局老闆猜中

AAA音樂節票房哭了！入場率不到4成　座位區「3樓全空」慘況曝光

韓12萬台攝影機破解外流　裸澡分娩全看光

富邦啦啦隊慈妹男友曝光！熱戀綠島民宿男

年輕人教訓插隊阿伯還PO網　遭網罵翻

不是0050！她點名「2檔ETF」根本黑馬

台樂團主唱認了性侵！道歉文遭全網砲轟

快訊／納豆當爸！依依宣布懷孕

獨／賴瑞隆兒涉霸凌　受害女同學家長曝內幕

表面佛系、私下算得很精三大星座

無糖飲料也中了！「4大隱藏澱粉炸彈」害血糖狂飆

吳淡如揭「好學生賺不到錢」3原因

