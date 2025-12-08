泰總理「授權軍方」全力反擊柬埔寨！　邊境監獄急轉移92囚犯

▲泰國總理阿努廷宣布，授權軍方全力展開軍事行動對抗柬埔寨。（圖／翻攝自khaosod）



記者王佩翊／編譯

泰國柬埔寨再度爆發邊境衝突，造成泰軍1死8傷、柬埔寨3平民受傷，而雙方均指控對方先發動攻擊。泰國總理阿努廷8日中午緊急召開記者會，正式宣布授權軍方「全力動員軍事行動」，強調泰國將行使自衛權反擊柬埔寨的挑釁行為。同時，泰國當局也緊急轉移位於邊境衝突區「甘他拉叻監獄」內的92名囚犯。

根據《民意報》報導，阿努廷8日中午12時20分在政府大樓象牙廳透過電視直播對全國發表談話。他強調，自7日以來，泰柬邊境發生多起武裝衝突，政府已下令所有安全部門「整合全部戰力」保護民眾安全，堅決捍衛泰國國家主權。

他重申，「泰國將秉持最高決心保衛主權及領土完整，依據國際法行使正當自衛權利。」國家安全委員會8日召開會議並做出重要決議，授權軍方在各種情況下執行必要的軍事行動。阿努廷強調，政府對皇家軍隊的能力充滿信心，軍方將依循武力使用規範及人道主義原則，謹慎執行任務並維護邊境安寧。

阿努廷在記者會中三度強調，「泰國從未推崇暴力，也絕非挑釁或侵略的發起者，但絕不容許任何侵犯主權行為。」他也呼籲民眾透過官方管道獲取消息，避免假新聞與不實訊息引發恐慌，並指派國防部及外交部擔任主要資訊發言窗口。

此外，泰國獄政廳8日指出，繼12月7日在四色菊府邊境爆發衝突後，8日烏汶府又爆發新衝突。甘他拉叻監獄位於邊境地區，典獄長納帕塔·拉克卡姆7日緊急下令撤離全部92名囚犯，其中女囚6名、男性收容人4名轉至詩里沙貢省監獄，剩餘82人則安置在素林府叻納布里監獄。

監獄當局表示，將持續監控邊境安全狀況，待政府宣布安全區域控制措施後，才會考慮讓囚犯返回原監獄。