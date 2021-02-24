佛系維修！台鐵施工「未封鎖路線也無人監視」釀2死　5疑點待釐清

▲台鐵台東海端火車站發生道班工遭自家工程車撞死意外。（圖／台鐵提供）

記者李宜秦／台北報導

台鐵23日發生勞安意外，事故釀2死1傷。交通部長林佳龍今日於會議指示，台鐵職安小組應儘速釐清五大重點，確保各項運工機電運作均落實相關規範，痛定思痛檢討，杜絕未來再重蹈覆轍。

林佳龍今（24）日於會議中指示，台鐵職安小組應該盡速釐清五大重點。第一，電力維修車駕駛訓練及檢修施工道班均提出申請，受理申請單位是否善盡職責，確實通報相關人員及申請雙方。

[廣告]請繼續往下閱讀...

第二，工務道班申請不影響行車運轉之保修作業，並未申請封鎖或隔斷路線，故未派遣駐站監視員，此規定未從嚴規範，是否有疏漏應補強。

第三，保修作業雖並未申請封鎖或隔斷路線，但維修車是否依規定降速，以不逾40公里之時速運行。

第四，道班原瞭望員遭撞傷，且規定須2名瞭望員卻僅有1名，是否未落實職安訓練與考核，以及人力配置的申請與審核機制。

第五，台鐵人力與系統設備之提升、以及運工機電橫向溝通機制是否不足，如何強化施工作業與行駛車輛的資訊傳達與安全防護。

▲台鐵勞安事故釀2死。（圖／台鐵提供）

林佳龍表示，對於同仁發生的意外及傷亡，非常痛心及不捨，請交通部各單位協助台鐵局，全力撫慰家屬及傷者，特別要對已故同仁尚年幼的孩子，盡可能提供各項協助及照顧，並透過工會深入了解基層同仁的需求及心聲。

關於事故原因，林佳龍要求台鐵全力配合檢警、勞檢單位及運安會或鐵道局的調查，勿對案情妄下定論，避免對受害同仁與家屬、以及基層同仁的士氣，造成再次的傷害與打擊。在調查結果出爐前，職安改善小組應即刻確保各項運工機電運作均落實相關規範，痛定思痛檢討，杜絕未來再重蹈覆轍。