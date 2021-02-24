今年已三起！海端站工安意外釀兩死　民眾黨：台鐵責無旁貸

▲台鐵台東海端火車站發生道班工遭自家工程車撞死意外。（圖／台鐵提供）

記者蕭羽耘／台北報導

台鐵海端站23日在進行道岔抽換工程，發生3名道班工人遭電力維修車追撞事故，釀2死1傷，這是今年第3起工安事故。對此，民眾黨今天嚴正呼籲，交通部動起來，台鐵15年間工安意外共釀8死13傷，台鐵管理階層責無旁貸。

針對這起工安意外，民眾黨在臉書表示，再多的SOP跟檢討，都比不過一顆關心基層、在意勞工權益的心，請交通部動起來，實質改善台鐵基層員工就業環境。事實上，台鐵在這15年間，已發生8起重大工安意外，2021才過1個多月，台鐵卻已發生3起工安事故。

民眾黨質問，台鐵的管理到底發生了什麼問題？海端站事故發生後，台鐵稱電力維修車和道班人員都有依照規定申請作業流程，但疑似現場聯繫出了問題，才會釀成禍事。

民眾黨認為，這顯示了台鐵在調度和現場作業出現落差，讓這場不應該發生的事故發生。台鐵工會也批評，台鐵有長期人力不足、瞭望設備不足等問題，卻不見高層用心改善，依然讓基層員工暴露在危險的環境中。

對於台鐵頻頻發生職災，傷及員工性命。民眾黨認為，提供安全的工作場域是雇主必須盡的責任。再多的規章、再多的SOP，也需要確實執行才能發揮效用。台鐵應好好檢視自身在組織文化、管理協調上的種種問題，員工真的是賣「命」工作。