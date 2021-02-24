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「侵害服儀自由！」民團調查：9成國中仍禁止學生穿保暖衣物

▲▼ 民團調查：9成國中、7成高中仍禁止學生穿保暖衣物 。（圖／台灣青年民主協會提供）

▲台灣青年民主協會調查發現，仍有9成國中、7成高中禁止學生穿保暖衣物。（圖／台灣青年民主協會提供，下同）

記者崔至雲／台北報導

教育部日前發布國高中新版服儀規則，天氣寒冷時，學校應開放學生穿著保暖衣物。但台灣青年民主協會今（24日）公布「全台國高中禦寒衣物大調查結果」發現，仍有七成高中、九成國中未遵守教育部規定，依舊限制學生穿著禦寒衣物。

青民協的調查以紅、黃、綠三色燈號呈現，紅燈表示「無論如何都禁止學生穿禦寒衣物於外」、黃燈表示「達特定溫度、條件才開放穿禦寒衣物於外」、綠燈表示「學生主觀覺得冷，就可穿禦寒衣物於外」。依照教育部函文內容，紅燈、黃燈學校都屬違法，學校不應設定特定溫度才讓學生穿禦寒衣物於外。

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青民協理事長張育萌表示，「每個學生對於冷、熱的感受存在差異，過度僵化、限於幾度才能穿禦寒衣物的規定，實質上只是讓便於學校管理。此外，更會產生在這個學校 10 度可以穿外套、在另個學校15度就可以穿的怪現象，這也是為什麼教育部一再強調學校不應限制溫度的原因，調查也發現，許多綠燈學校透過要求學生穿便服外套攜帶學生證供查驗等配套措施，都可以解決學校擔心開放便服外套，可能產生管理上的問題。」

該調查也整理出學校最常限制學生穿著的前五名，依序為「限制學生帽T帽子不能外露」、「禁止學生配戴圍巾、毛帽」、「限制學生禦寒衣物及配件的顏色」、「女生冬季制服只有裙裝」、「直接沒收學生禦寒衣物及配件」。

▲▼ 民團調查：9成國中、7成高中仍禁止學生穿保暖衣物 。（圖／台灣青年民主協會提供）

青民協副理事長何蔚慈提到，「幾乎多數國中會限制學生若內搭帽T，必須將帽子塞入校服當中，會讓學生上課非常不舒服，許多學生難以理解如此規定的目的為何，學校若僅為了要求學生服裝整齊、一致，而讓學生天冷時，仍要將帽子塞到外套裡面，這是相當本末倒置的做法。」

何蔚慈談到，「許多私立學校會限制學生圍巾、禦寒衣物的顏色，導致學生還必須特別去購買特定款式、顏色的圍巾、羽絨衣，這也是相當不合理的；此外，本次調查也發現許多私立學校女同學的制服只有裙裝沒有褲裝，也讓女同學抱怨在寒流來時，只穿裙子真的會非常寒冷。」

針對此次調查結果，青民協向教育部提出以下三項訴求，第一，教育部應確實督導違法學校修正相關規定，避免下個冬天來臨時，學生仍遭學校限制穿著保暖衣物。

第二，主管機關應確實查核學校服儀委員會的組成，以及是否定期開會，以確保校內民主程序的落實，若委員會中作出違法決議，主管機關也應介入督導，並確保學生陳情、申訴的管道暢通。

第三，呼籲教育部除了禦寒衣物的規定外，針對完整服儀新法的落實，從國小到高中應作全面的檢視、盤點，避免違法的情形普遍存在校園中，一再侵害學生服儀穿著的自由。
 

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