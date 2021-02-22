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高中生校外教學「7hrs台北求生」讓他傻眼！網一面倒讚：天堂行程

▲▼林口三井Outlet。（圖／翻攝Mitsui Outlet Park 林口）

▲高中校外教學行程結束在林口三井Outlet。（圖／資料照）

網搜小組／許力方報導

「想要培養學生的求生慾嗎？」有網友看到一份高中的校外教學行程，第二天從早上7點開始到晚上8點，整天「充滿了冒險」，5項行程中有7小時都在「台北城市探索」，讓他摸不著頭緒，超過5000人爭論不休，一派大讚「天堂行程」、「這才是學生想要的」，一派則開玩笑說「北市求生12小時」、「沒看圖以為是什麼野外求生」。

網友20日傍晚透過臉書「爆廢公社二館」PO出一張照片，直指自己無法理解現在高中的校外教學行程「那麼充滿冒險」，是想要培養學生的求生慾嗎？只見通知單中，第二天的行程從早上6點30分起床開始，7點享用早餐，8點就乘車出發，且還註明「不帶行李」，9點30分一直到下午4點30分，這7個小時包含午餐自理，行程就是「台北市城市探索」，由各班自選。

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▲▼陽明山草山夜未眠，台北夜景。（圖／記者蔡玟君攝）

▲台北是一座不夜城。（資料照／記者蔡玟君攝）

傍晚5點30分則到新北林口三井Outlet mall，晚餐也是自理，整天行程到了晚間8點全體登車從林口離開。這份行程一PO上臉書就引發超過5000人按讚，網友論戰，一派人讚爆笑說「其實不錯，自由很多」、「各班自己決定，很不錯阿」、「台北捷運真的很方便」、「放牛吃草的好」、「9:30-16:30打網咖」、「天堂行程」，也有人認為「比去遊樂園一直排隊還要好」、「高中生最喜歡的的確是自由活動」、「可以到處逛」、「自選很好啊，有意見的家長一堆！」還反斥「這地都很安全，要冒險要把他們丟亞馬遜。」

一派則傻眼「就放生一日遊啊」、「這到底什麼行程，自己坐區間車隨便下站都比較精彩」、「」、「全天自費行程，家長表示：」、「這行程自己規劃就好了」、「這行程我不會參加…」、「這行程有夠懶」，酸呼「真是值回票價的旅遊呢」、「不如同學自己約出來玩」、「何不直接放假一天」、「笑死，越來越隨便」！

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▼校外教學讓他超傻眼：培養學生求生慾？（圖／翻攝「爆廢公社二館」）

▲▼高中校外教學。（圖／翻攝爆廢公社二館）

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