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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國營人事大地震　賴士葆：民進黨派系分贓的獵物

▲▼行政院長蘇貞昌首份公文簽太空計畫，不只要接地氣 ，更要上太空。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

近來中油、台船和台鹽的董事長或總經理陸續請辭，國營事業人事大地震，引發外界解讀行政院長蘇貞昌意圖參選2024年總統大選。對此，國民黨立委賴士葆直言，國營事業早就成為民進黨派系分贓的獵物。

賴士葆24日表示，2019年蘇貞昌說要回歸專業不要讓國營事業成為酬庸管道，大幅撤換公股行庫的8名董總，後來3名被起訴，徹底打臉蘇貞昌的說詞；2016年蔡政府上任之初，還帶有用人唯才的理想治國，但全面執政的優勢，綠營人士按耐不住，肖想攫取國家資源，沒多久展開文攻武鬥藉著國會質詢、電視談話性節目、網路社群、報章雜誌等，瞄準專業文官、國營事業董總、政府轉投資的基金會董監等展開文革式的全面批鬥，被點名的老藍男和沒綠色血統的無一倖免，有的悲憤交加、有的備受羞辱，全被請辭下台，政黨輪替最大的震撼是鐵血教育清理門戶，全面用人唯綠。

▲▼立法院經濟委員會 中油董事長歐嘉瑞。（圖／記者屠惠剛攝）

▲中油董事長歐嘉瑞請辭。（資料照／記者屠惠剛攝）

賴士葆提到，很多周邊的人早就開始向綠營表態轉綠求官的案例，連學術界、企業界也不例外，沒綠色淵源和背景注定被打壓，唯有綠色人脈才能一路亨通，而國營事業早就成為民進黨派系分贓的獵物，寄生其中有民進黨的下台高官、落選或是下台的立委、派系大老的嫡系人馬、獨派人士，最令人側目的案例是高雄氣爆死32人、傷321人，除了陳菊高票連任，引咎下台的多名高雄市府官員步步高升，吳宏謀接任交通部長出事，就轉任國營事業中華郵政繼續領高薪，去年爆發蘇嘉全外甥張仲傑擔任唐榮鐵工廠總經理，涉4大弊案，經濟部調查列密件保護當事人，台灣人對民進黨的寬容程度幾乎沒底線。

▲▼台船環海與CIP離岸風機簽約記者會，台船環海曾國正董事長。（圖／記者湯興漢攝）

▲台船公司總經理曾國正請辭。（圖／記者湯興漢攝）

賴士葆認為，蘇貞昌說國營事業是人民資產，毋寧說是民進黨的重要資產，基本上綠營人士寄生國營事業，或許是人滿為患，互相推擠磨蹭，常引發利益衝突爆點，國營事業董總變民進黨高官政要的旋轉門，隨時來去自如，最背離公平正義原則的是這些人都沒相關的專業知識和經驗，只是民進黨的附隨組織，完全配合政黨的利益為經營的理念，這就是為什麼2020年4家公股金控獲利加總還不敵一家民營銀行的主要原因，蘇貞昌說政治人物不要再當國營事業董座，聽聽就好，檯面上國營事業董座坐好坐滿綠營的政治人物，要叫他們都下台，讓專業上台？

▲▼ 民進黨臨時中執會, 陳啟昱 。（圖／記者周書羽攝）

▲台鹽董事長陳啟昱（圖右）請辭。（圖／資料照）

對於外界質疑蘇貞昌大動作布局國營人事，有參選2024年總統的意圖，行政院發言人羅秉成24日說明，國營事業人事有屆齡屆退等因素，換人是正常現象，外界的連結毫無根據、過度推論，相信蘇貞昌在國營事業人事上是用人唯才，也相信蘇貞昌沒有要選總統。

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