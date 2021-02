緬甸軍警朝示威者開火！　美與聯合國同表關切

▲有報導指緬甸安全部隊朝抗議人士開火。(圖/達志影像/美聯社)



文/中央社

美國國務院發言人普萊斯(Ned Price)今天推文表示,有報導指緬甸安全部隊朝抗議人士開火,並持續拘留和騷擾示威者及其他人,美國對此「深表關切」。

普萊斯推文說:「我們與緬甸人民站在一起。」

We are deeply concerned by reports that Burmese security forces have fired on protestors and continue to detain and harass demonstrators and others in Burma. We stand with the people of Burma.

聯合國祕書長古特瑞斯(Antonio Guterres)同樣譴責緬甸當局「使用致命武力」。

古特瑞斯推文說:「我譴責緬甸(軍警)動用致命暴力。」他說:「對和平示威者動用致命武力,進而恫嚇、騷擾他們,這種做法令人無法接受。」

I condemn the use of deadly violence in Myanmar.



The use of lethal force, intimidation & harassment against peaceful demonstrators is unacceptable.



Everyone has a right to peaceful assembly. I call on all parties to respect election results and return to civilian rule.