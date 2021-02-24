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電動車拋錨「顧路」等不及援助…內埔警熱心直接載車主返家

▲內埔警分局瑪家分駐所長黎昭明、警員鄭正成將黃男載回家 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲內埔警分局瑪家分駐所長黎昭明、警員鄭正成將黃男載回家 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣鹽埔黃姓男子日前騎乘電動車至瑪家鄉訪友，返程途中遇電動車拋錨，內埔警分局瑪家所員警獲報，前往協助，親送返家，讓他及家人很感激。

瑪家分駐所日前接獲路人報稱，一名男子騎乘電動車於瑪家鄉水門村成功路上，疑似車輛拋錨，該所擔服巡邏勤務所長黎昭明、警員鄭正成遂驅車前往瞭解。

抵達後，看到68歲黃姓男子滿臉無助坐在電動車上表示，他從鹽埔鄉建興村前來訪友，未料返程路上，電動車拋錨。黎所長遂依電動車帆布所示車行電話撥打，但車行老闆有事外出，無法立即趕來。

由於黃男未帶手機，再依其念出服務於捐血中心女兒的電話撥打，但女兒疑因公事繁忙，遲未接電話。黎等2員心想天冷，黃男衣著單薄且行動不便，遂聯絡車行老闆確定電動車停放地點，叮囑務必載回修理後，直接開車載他回家，讓黃男及家屬十分感激。

分局長蔡耀順表示，電動代步車是銀髮族、身障者最常使用的外出工具，雖然是行人活動的輔助器材，但仍屬於醫療器材。代步車的蓄電量常因長期使用，有蓄電力下降現象，轄內即常發生代步車途中沒電或拋錨案件，建議銀髮族或身障人士，使用代步車應儘量避免遠途行駛，或養成隨時將充電器放在車上的習慣，確保平安。

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