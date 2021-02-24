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高雄男詭墜「33樓高大橋」身亡！留3大疑點　2年前也有人墜落

記者柯沛辰／綜合報導

全台最高大橋、屏東谷川大橋22日上午發生墜橋意外，66歲賴姓男子離奇從33層樓高的橋墩墜落，導致頭部重擊身亡。不過，當天風速僅2級，橋面護欄高度不低，但護欄和賴男所騎的單車皆無擦痕，案件疑點重重，檢警深入追查中。

谷川大橋位在屏東縣三地門鄉、霧台鄉交界，高度99公尺，相當於33層樓高。當天賴男騎單車經過谷川大橋，監視器也拍下他最後身影，但不久後橋面只剩下一輛單車、一雙拖鞋，賴男則倒臥河床上，明顯死亡。

▲賴姓男子墜谷川大橋死亡，檢警查死因 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲賴姓男子倒臥河床，頭部受到重創，明顯死亡。（圖／記者陳崑福翻攝）

警方獲報到場，確認死者是高雄市66歲賴男，非本地人，但由於沒有目擊者，現場也未發現遺書，因此只能調監視器釐清案情，可偏偏監視器僅能設置在橋墩出入口，僅拍下賴男進橋時沒踩踏板、一路向前滑行。

詭異的是，經警方仔細檢查，單車和護欄都沒有任何擦撞痕跡，現場護欄又高90公分，追查當天風速僅2級。經過的單車騎士也說，「如果是單車，應該不至於（摔下去），因為這邊的欄杆也是蠻高的。」

▲高雄市單車男墜全國最高谷川大橋死亡，里港警方查原因 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲賴男騎乘的紅色單車靠在護欄邊，人卻摔落河床。（圖／記者陳崑福翻攝）

據悉，大橋平日風速約2到3級，若是颱風天10級，將管制不通行。但案發當天風速2級，初步排除是風力所致。三地門分駐所副所長溫東光表示，死者弟弟上周五（19日）就未再見到哥哥，接到噩耗也難以置信。

不過，同一地點2年前也發生過墜橋案件，當時一名男子久病厭世，搭計程車前來跳橋。家屬遍尋不著，一度向警方報案，最後才發現男子跳橋輕生。

如今又發生墜橋，案件尚未完全釐清，檢警進一步追查中。

▼屏東谷川大橋是全台最高大橋，高度99公尺。（圖／資料照）

▲▼屏東谷川大橋。（圖／資料照）

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