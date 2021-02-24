驚險！屏東翁騎機車誤闖88快速道路　警攔停安全下庄

▲88歲翁騎機車誤闖台88快速道路，潮州警方順利攔阻，化險為夷 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣萬丹鄉88歲老翁，22日下午13時許從潮州鎮上88快速道路逆向要家，因誤判車道，竟騎機車上快速道路；潮州警分局泗洲所警員郭朝林獲報，立即開巡邏車從萬丹交流道上快速道路，將他機車攔停，考量安全先將他載回駐地派出所，平安化解這場驚魂記。

▲▼潮警載他回派出所、支援員警騎他的機車下快速道路。

這位老翁騎乘機車要從潮州回萬丹，因誤判道路，從竹田交流道出口逆向上匝道欲返回家中，民眾發現趕緊報警，幸警員郭朝林及時於台88道路17.2公里處，將他攔下，經一番勸說，將他的機車牽至一旁路肩處，將他護送載回駐地派出所，再由員警協同警力返回快速道路將老翁之機車騎回派出所，並對老翁宣導相關案例後，通知其家屬將老翁接回照顧，讓家屬相當感激。

分局長黃國源呼籲家有老人者也應經常關心家中銀髮族是否仍適合繼續騎乘機車或駕駛汽車，如有出現無法安全駕駛情形應有替代之交通方式，亦再次呼籲汽、機車用路人，應依標誌、標線、號誌指示行駛，如察覺有異或疑慮，應停靠於安全位置或處所，擺放警示標誌，撥打1968專線或110向警方請求協助，以免誤闖快速道路造成危險也避免受罰。

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