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善心婦要哭了！助路人「機車送修」拉上推車幫到賊　目擊者神救援

▲桃園市陳姓男子缺錢花用，22日下午異想天開以手推車竊取路旁機車後拉到2公里外偏僻巷弄停放。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市陳姓男子缺錢花用，22日下午異想天開以手推車竊取路旁機車後拉到2公里外偏僻巷弄停放。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子疑因缺錢花用竟動歪腦筋，22日下午在蘆竹區找來一輛推車將路旁機車偷走，並藏放在偏僻路旁準備拆解零件變賣牟利，未料被害車主發現後向警方報案，蘆竹警方根據監視畫面查出陳男涉有重嫌，僅花1小時就循線查獲陳男到案，其中一名路過婦人還幫忙陳推車，險成竊盜共犯，警方根據監視畫面還給好心婦人清白，全案依竊盜罪嫌將陳男移送桃檢偵辦。

▲桃園市陳姓男子缺錢花用，竟竊取路旁機車，還找路過婦人幫忙推上車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市陳姓男子缺錢花用，竟竊取路旁機車，還找路過婦人幫忙推上車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蘆竹警分局南竹派出所22日下午17時接獲報案指稱，他在過年前停放在蘆竹區中正北路上的1輛機車遭竊，員警趕往案發現場查訪，1名目擊證人指證，曾發現1名男子在行竊過程因力氣不足，還向路過婦人佯稱是幫友人將故障機車送修，不知情的婦人好心協助，將機車幫忙推上推車讓陳拉走。

員警調閱路口監視器，很快查到了竊嫌是44歲的陳姓男子，在證人指認下，僅花1小時就查獲陳男到案，員警根據陳的供詞，在距離2公里外的奉化路偏僻巷弄尋獲失竊機車；婦人也到案說明，當時看見陳男很費力地要將機車抬上手推車，卻因力氣不夠請她幫忙，還說是朋友的機車故障要拖至機車店送修，她沒懷疑就幫忙將機車抬上手推車，沒想到陳男竟是竊賊。

▲桃園市陳姓男子（右一）以手推車竊取路旁機車，警方在1小時內查獲陳男到案，並在目擊者指證下坦承犯行。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市陳姓男子以手推車竊取路旁機車，警方在1小時內查獲陳男到案，並在目擊者指證下坦承犯行。（圖／記者沈繼昌翻攝）

陳男坦承行竊，辯稱想將機車拆解後變賣零件牟利，沒想到才1個小時就被查獲送辦，蘆竹警方偵訊後依竊盜罪嫌將陳移送桃檢偵辦。

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