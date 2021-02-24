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蔡英文藻礁永存跳票、不甩環團　民眾黨：還值得信任？

▲▼民眾黨秀出蔡英文2013年曾寫下「藻礁永存」。（圖／翻攝自Facebook／民眾黨）

▲民眾黨秀出蔡英文2013年曾寫下「藻礁永存」。（圖／翻攝自Facebook／民眾黨）

記者黃巈禾／台北報導

總統蔡英文8年前承諾「藻礁永存」，如今在桃園大潭建設第三天然氣接收站，環保團體多次向蔡英文求助，去年農委會主委陳吉仲承諾8月舉辦類聽證會，半年多過去等不到。對此，民眾黨批評，執政者一次又一次跳票，還值得信任嗎？

民眾黨24日表示，2013年蔡英文曾寫下「藻礁永存」，承諾守護這片珍貴的海洋資產，然而蔡政府已執政5年，只能看著藻礁隨著中油第三天然氣接收站的工程被破壞；2014年鄭文燦競選桃園市長時大呼「保育藻礁，永不妥協」，2018年身為地方官，改口「從未答應大潭列為藻礁保護區」，違背當初承諾，逼地方和環團只能自救，積極奔走衝刺公投連署書數量，希望用民意留下這片美麗的海岸。

民眾黨指出，藻礁形成不易，每年只能增長0.1公分，去年3月中油第三天然氣接收站的工作船因斷纜、擱淺，傷害超過0.5公頃的藻礁，需要約500年才能復原，而鄭文燦持續無視當初「如果未來開發過程中造成藻礁生態的重大事件，將會要求中油立即停工改善」的承諾。

民眾黨提到，為了守護藻礁，環保團體多次向蔡英文求助，去年6月，農委會主委陳吉仲承諾8月要舉辦類聽證會，半年多過去，始終等不到這場類聽證會，倒是看到陳吉仲在美豬進口議題上護航得不遺餘力，在在顯示執政黨的傲慢，只有民進黨要不要，沒有能不能，執政者一次又一次的跳票，這個政府還值得信任嗎？

民眾黨還說，距離「珍愛藻礁公投」第二階段連署截止剩最後幾天，除了呼籲大家站出來參與連署，用民意為下一代留住美麗的海洋資產外，更想向執政者喊話，希望傾聽民眾心聲，珍惜這片土地，不要一再漠視民意，辜負人民的信任，肆意破壞大自然賜予的珍貴資產。

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