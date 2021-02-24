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「新型學測」7月底試辦！6科考7節　各科考題配分出爐

▲▼ 大考中心公布學測成績 。（圖／記者崔至雲攝）

▲大考中心主任周兆民。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

大考中心今（24日）指出，111學年學測將改為數Ａ、數Ｂ兩科，加上原有的國文、國文寫作、英文、自然、社會，共6個考科、7節考試；新試題也將採選擇題與非選題的「混合題」；學測也將採「卷卡合一」，另外，未來也將朝向考3天為目標，預計7月底舉行試辦考試。

大考中心主任周兆民表示，為讓考生適應新型學測，今年7月29、30日將舉辦110學年學測試辦考試，規劃第一天考數A、自然、國文綜合能力測驗、國文寫作，第二天考英文、社會、數學，每位考生可選擇考2科，相關費用由教育部補助，預計有10萬名高二生參加。

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周兆民指出，111學測著重素養導向試題，但仍會有一定比例基本題，素養導向的題目主要在試題設計上會有情境布題，評量考生是否能整合運用知識與技能作答情境下的問題，同時提高評量層次及表達說明能力。

大考中心進一步公告各科混合與非選題配分比例，國文占20％到28％；英文未訂定比例，約5%；數學為15％到20％；社會以20％到30％為原則，其中非選題包括填充、問答、繪圖、製錶等題目；自然科非選占20％到30％。
對於試辦考試，周兆民說明，將是最逼真的模擬考，無論題型、配分，都將與111學年正式的學測相似。111學年學測除既有的選擇題、選填題等，還增加雜揉選擇題與非選題的「混合題型」。

外界擔憂111學年新型學測會變化很大、擔心是否整卷都是素養題？周兆民對此表示，現行考法是選擇題與非選題各自獨立，而混合題型就是把選擇與非選放在同一題組內，已經提供108入學的考生2次試辦考試，一次是去年4月24日到30日社會和自然2科，另一次暫定今年7月29、30日。另外，呼應新課綱的素養題，其實從105學年起的升大學考試就有考，目前已占相當比例。明年不會全卷都變素養題，仍有相當比例基本題，全卷文字量也以近年平均為原則。
 

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