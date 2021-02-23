大學學測成績明日上午9時公布　3種方式查詢

▲大學學測成績明天公布。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

110學年度大學學測成績及統計資料將於明（24日）公布，成績通知單於25日寄發。個別報名者逕寄至考生通訊地址；集體報名者，寄交集體報名單位轉發考生，並以電子郵件傳送成績資料至各集體報名單位。如欲查詢寄發情形，集體報名者，請洽集體報名單位；個別報名者，請以電話查詢。申請補發日期自2月26日起至3月3日止，逾期不予受理。

大考中心指出，明日公布成績當日上午提供手機簡訊通知成績之服務，凡報名資料有填寫行動電話號碼之考生，大考中心將以0911-511-467手機號碼主動發送簡訊通知考生成績。同日上午9時起，即可至大考中心官網「學科能力測驗試務專區」或以電話語音(02) 2364-3677查詢成績。

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另外，除了公布成績，當日上午大考中心也將公布各考科之「頂標」、「前標」、「均標」、「後標」、「底標」五項成績標準、原始分數與級分對照表、級分人數百分 比累計表，以及2至4科不同科目組合級分人數百分比累計表。

大考中心強調，考生如對成績有疑義，請於2月25日起至3月2日止，使用考生成績通知單上之「考生申請成績複查密碼」或至「學科能力測驗試 務專區–查詢成績複查密碼系統」查詢密碼後，於成績複查系統登錄申請複查相關資 料。複查成績限用網路申請，未於期限內完成申請手續並繳費者，即未完成申請手續，且逾期不再受理。複查結果通知書於3月8日（一）寄發，同時提供網路及電話語音查詢。

