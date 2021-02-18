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考試時間到繼續作答還嗆「請扣我分」　學測生自然科被扣5級分

▲▼ 大考中心決議學測違規案件 。（圖／記者崔至雲攝）

▲大考中心審議學測違規案件。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

大學入學考試中心考試委員會今（18日）召開會議，針對今年學測考試違規狀況進行討論。其中，一名考生在自然科考試結束後仍繼續作答，甚至跟監考人員說「請扣我分」。大考中心決議，違規情節重大，扣該節成績5級分。

大考中心表示，今年違規共有765件，比去年668件增加97件，其中未攜帶有效證件為451件，此外，違規件數第二名為考試鈴響後考生的手機未完全關機，共有130件。違規情況還包含，有考生在非選擇題答案卷上作畫，也有考生攜帶2本佛經入考場，都遭到大考中心扣分。

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▲▼ 大考中心決議學測違規案件 。（圖／記者崔至雲攝）

▲有考生在試卷上塗鴉。（圖／記者崔至雲攝）

針對考試結束後仍繼續作答的考生，大考中心主任周兆民說，監試人員已經宣告停止作答，但該考生經勸阻後仍繼續作答，還說「請扣我分」，並持續作答約1至2分鐘，才將其答案卡與題本交回，過程中監試人員要收卷卡也不讓收。

按原規定，該考生行為應扣減1級分，但大考中心考服處認為該考生違規情節重大，建議扣減全部分數，但也有委員認為，考生可能不知道情節嚴重到會扣減全部級分，建議不要扣減全部級分，最終經過與會委員投票後，決議扣減該生5級分。
 

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