2月兒突高燒送急診！醫檢查不出原因　神明：小孩為何沒拜祖先？

▲原PO說，兒子滿月當天剛好是中秋節，老公家又是大家庭，拜拜都會很多人，那時候婆婆怕小孩還小，就沒有帶去拜祖先。（示意圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

記者陳俊宏／綜合報導

「突然想到兒子在兩個月的時候，發生一件沒辦法解釋的事情…」一名媽媽分享兒子突發高燒被送進急診，連醫師也檢查不出病因，結果聽了神明的指示，拜完祖先後就退燒。她表示，經過此事後，「我才知道原來有些事情沒辦法用科學來解釋。」

這名媽媽23日在「靈異公社」臉書社團說，當時一到急診，醫師馬上說要送加護病房；第二天接到醫生電話，說要抽骨髓液檢查到底是病毒還是病菌感染。

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原PO表示，當下突然想到高中一位好友，知道對方平常有在走宮廟，馬上打電話給他，詢問宮裡有沒有在問事，「他聯絡完宮主，宮主要我們第二天一大早馬上到宮裡去一趟。」

原PO回憶，一到宮裡沒多久，神明馬上下來第一句話就是說，「妳這小孩為什麼沒有拜祖先？他是長孫，滿月也沒有帶去拜拜為什麼？你兒子會這樣反覆燒一個星期，下禮拜就好了。」神明也交代他們要怎麼做，也要求他們馬上煮雞酒拜祖先。

▼原PO兒子發高燒，連醫師也檢查不出原因。（示意圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

原PO指出，當下突然想到，兒子滿月當天剛好是中秋節，老公家又是大家庭，拜拜都會很多人，那時候婆婆怕小孩還小，就沒有帶去拜祖先。

原PO說，這段時間兒子燒了又退、退了又燒，反反覆覆燒了一周才退燒；這段時間醫生全身上下檢查都找不出病因，甚至打顯隱劑到身體裡，做全身性的檢查都沒有找到原因，只能用腦膜炎來治療，打了14天的抗生素。

原PO表示，在兒子出院當天問醫師，「有人跟我兒子一樣是找不出病因的嗎」，獲得「也不少」的回覆；她之後聽媽媽說，自己弟弟還小時也是發燒檢查不出原因，後來有一位老師說是祖先問題，拜完祖先第三天晚上12點一定退燒，果然第三天晚上12點一到，弟弟退燒了，在當天早上出院。

「經歷過這件事情，我才知道原來有些事情沒辦法用科學來解釋。」原PO指出，其實還是要謝謝醫師、護理師在兒子住院期間的照顧，「最感謝還是我那位高中朋友，生命中能遇到貴人真的少之又少。」

▼原PO聽完神明指示後，立刻煮雞酒拜祖先。（示意圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

對此，有網友留言，其實那就是祖先找不到孫子，跑來看他、逗他，結果陰氣太甚，小孩負荷不了才會發燒，通常這時起駕的神尊，應該會開一張洗淨、喝的符。原PO回應，「有喔，他還要我們偷偷帶去病房，然後灑在病床周圍，用符令水擦身體。其實住加護病房都有穿隔離衣，這些事情應該是不能的。當下護理師只有說，『沒關係，我知道你們的感受』。」

也有人分享自己的經驗，「我是女兒異常哭鬧好幾天，想說帶去收驚，廟裡的就說小孩是不是沒有拜祖先，說祖先在找孫子了，叫我年前趕快拜一拜，結果拜完就真的沒事了。」

另一人也說，「真的很玄，有次返家寶寶已經睡著，一進門就秒哭吵著要離開，出去就繼續睡，重複了7、8次。後來我先進裡面跟空氣說，『孩子要睡了，可以請你離開嗎？謝謝。』當下起了一陣雞皮疙瘩，然後再抱孩子進來，竟然就沒事了！鐵齒如我，也真的不得不信邪。」

原PO後來也補充說，她完全沒有怪罪祖先，小孩滿月沒拜祖先，「的確是我們大人的疏忽，不經一事，不長一智，我只是把經驗分享給大家。」