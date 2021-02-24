媽檢查作業驚「萬不是艸部」　正解曝光網慚愧：現在才知道！

▲萬是「禸」部。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

記者曾筠淇／綜合報導

小學生學習文字時，一定會接觸到「部首」。一名女網友日前在檢查作業時，本來以為孩子將「萬」的部首給寫錯了，怎料查詢以後才驚覺長知識！貼文曝光後，立刻引發熱議，不少網友紛紛留言回應，「完全沒印象小時候有學過這個部首」、「不是艸？真的假的，我要回去重讀國小了嗎」。

這名女網友在臉書社團「爆廢1公社」上發文表示，她日前幫小學三年級的兒子檢查作業時，「疑惑了一下，以為他寫錯！」這項作業除了要求學生寫出國字，還要查出部首，並造一個詞彙；而這一課的其中一字為「萬」，原PO起初一直以為萬的部首為田或草（艸），怎料竟讓兒子教了一課，原來萬是「禸」（ㄖㄡˊ）部！

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▲禸是二一四部首之一。（圖／翻攝自「教育部重編國語辭典修訂本」官網）

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「禸這字真的打的出來」、「字好漂亮也好工整」、「老師心很累，路過」、「我居然在爆廢長知識了」、「慚愧...有感謝」、「竟然不是艸部」、「竟然是禸？長知識了」、「三年級的字體很不錯」、「我也現在才知道」、「我姓萬，我也以為萬的部首是艸」。

根據「教育部重編國語辭典修訂本」官網指出，「禸，獸足蹂地也」，意思是獸類踐踏地面；同時，禸也是二一四部首之一。此外，除了「萬」和「禸」字，禹、禺（ㄩˊ）、禼（ㄒㄧㄝˋ）、禽也都是禸部。

▼共有6字是禸部。（圖／翻攝自「萌典」APP）