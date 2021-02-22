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冰箱年糕大變身！網分享「超強秘傳食譜」...眾人敲碗想吃

▲▼有網友在臉書社團蓋「年糕樓」，釣出許多高手分享超強食譜！（圖／翻攝自維基百科）

▲有網友在臉書社團蓋「年糕樓」，釣出許多高手分享超強食譜。（圖／翻攝自維基百科）

實習記者閔文昱／綜合報導

過年後家中冰箱總會有一些年菜還沒吃完，尤其年糕是過年拜拜必備品，在餐餐大魚大肉之下，常會被忘了在冰箱。一名網友就po文蓋了一個「年糕樓」，詢問大家都是怎麼吃年糕的呢？

一名女網友在臉書社團「爆廢1公社」發文表示，開工後就要趕緊把年糕處理掉了，不然「年過完了，年糕的熱度會消失」，並詢問網友們大家都是如何吃年糕的呢？貼文一出果然釣出許多高手的「秘傳食譜」，讓人看了不禁食欲大開，直呼「真的好想吃！」

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▲▼年糕。（圖／翻攝自Facebook社團／爆廢1公社）

▲有網友分享包酥皮的年糕。（圖／翻攝自Facebook社團／爆廢1公社）

許多網友分享，「可以嘗試酥皮」、「包餛飩皮」、「夾起司下去炸」、「氣炸鍋酥皮黑糖年糕」、「沾蛋液煎」、「做成饅頭，鮮奶紅豆年糕饅頭」、「煎一煎再用海苔包起來吃」、「焗烤年糕」、「煎年糕包酸菜+香菜」、「可以刨成粗的絲曬乾再儲存起來，要吃再少油煎來吃很好吃唷~」、「今年用春捲皮包起來炸」、「用酥脆粉炸就不會這樣塌塌的~」

▲▼年糕。（圖／翻攝自Facebook社團／爆廢1公社）

▲許多網友推薦包餛飩皮的年糕最好吃。（圖／翻攝自Facebook社團／爆廢1公社）

其中，不少網友都推薦可以包餛飩皮下去炸，「用餛飩皮包好炸，超酥好好吃」、「支持包餛飩皮+1」、「包餛飩皮好吃」、「大塊餛飩皮包年糕炸酥脆」。也有網友認為其實年糕原味就很好吃了，「還是最喜歡懷舊口味，炸的最好吃」、「還是傳統的煎法好吃」、「我媽原味炸年糕、只有麵粉糊」、「直接切一切加點油丟不沾鍋用煎的」。

▲▼年糕。（圖／翻攝自Facebook社團／爆廢1公社）

▲也有不少網友喜歡原味傳統的年糕。（圖／翻攝自Facebook社團／爆廢1公社）

看完許多神人蓋的年糕樓，許多網友也直呼真的好想吃，「隔著螢幕就能聞到炸年糕的香味」、「好想念這個味道」、「好棒，我10年沒吃過年糕了」、「好想吃炸年糕啊」。不過年糕因熱量較高，且黏性大，吃太多可能會造成消化不良以及加重腸胃負擔，因此還是適量就好。

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