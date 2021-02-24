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難產急剖腹！老公狂問醫護「保險給付嗎」　人妻心碎：不想看到你

▲▼孕婦，產婦，剖腹，生產，生小孩，懷孕，產房，懷胎。（圖／CFP）

▲原PO先生狂問保險給付，問到醫生護士也很傻眼。（示意圖／CFP）

實習記者周依儒／綜合報導

生產時也是考驗另一半到底是神隊友還是豬隊友的時刻！一名女網友日前表示，她前陣子生產過程不太順利，因此老公也需要簽署一些醫療行為上的同意書，但沒想到老公卻每簽一張就問一次醫療人員「這有保險給付嗎？」甚至在生產後也完全不顧妻子和剛出生的兒子，只管自己的生活，讓原PO超心寒！

一名女網友在「靠北婚姻2.0」表示，她在今年2月生了一個小孩，但生產過程中不太順利，因此醫生便建議她使用剖腹，也需要老公簽署手術同意書，但沒想到當原PO在病床上痛到快昏過去時，竟然還聽到老公不斷詢問這些是否都會有保險給付？就連在手術室中需要使用的麻醉同意書、腸道防沾黏、長效型點滴止痛等，老公也是確認會有醫療保險給付後才簽署。

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▲原PO心碎發文。（圖／翻攝自Facebook／靠北婚姻2.0）

▲原PO心碎發文。（圖／翻攝自Facebook／靠北婚姻2.0）

不過讓原PO感到更難堪的是，當她生產完後，醫生和護士跟她說的第一句話竟是，「你放心只要你有保保險這些都是實支實付，都可以理賠。」一旁護士也搭腔，「而且你先生很擔心保險理賠的問題！簽名時一直在問。」原PO氣的表示，「那一刻我只知道我不想看到你，我好累，我不想聽到你的聲音。」

但沒想到老公竟然更天兵，在產後產婦最需要陪伴及協助的時候，老公還說自己回來回車程約100分鐘的家中洗澡，甚至傳訊息和原PO說「回到自己家洗澡就是爽！」而原PO只能看著隔壁床的同樣也是剖腹產的產婦，先生24小時除了買飯外都陪在旁邊。

▲嬰兒，新生兒，懷孕，小孩，寶寶，小寶貝，孩童，小生命，幼兒，baby。（圖／pixabay）

▲原PO回娘家坐月子。（示意圖／pixabay）

原PO無奈表示，原本老公和她講好要一起陪她回娘家坐月子，但最後又變成只有假日才過來，小孩半夜醒來都是她自己處理，只因老公說自己睡不飽，精神不好會沒辦法處理公事、會被客訴！「要你來陪我跟你兒子就這麼困難？難道小孩是我一個人的嗎？」

壓倒原PO最後一根稻草的則是老公的朋友說要結婚，需要請他幫忙當招待，但老公卻毫不猶豫直接答應，「我只覺得答不答應是你的自由，連陪我和陪你兒子你都沒辦法，朋友一句話馬上就答應，原來我跟你兒子在你心中地位還落在你朋友的後面⋯⋯」。

貼文一出後立刻引來許多網友批評，「真的不要再生第二個了，妳的男人不是合格的老公，更不是合格的爸爸」、「老婆小孩擺最後的男人不能依靠，你要有心理準備，這輩子要靠自己了。」、「小孩還沒報戶口的話現在決定別跟他姓還來得及」、「像這種不把老婆小孩當一回事的人，眼裡只有自己的自私男人，真的會很心寒。」

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