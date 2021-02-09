老婆被全家「當傭人使喚」還隱忍！他怒吼1句霸氣護妻　網全讚爆

▲老婆被家人當傭人使喚。（示意圖／CFP）

記者曾筠淇／綜合報導

老公是神隊友還是豬隊友就看這一刻！一名男網友發文表示，他當人夫已有半年時間，但他的家人不知怎的，總愛趁他不在家時，瘋狂使喚他的老婆，讓他覺得很生氣，直呼「老婆是娶回來讓我疼的，不是來當傭人的！」貼文曝光後，立刻引發熱議，有網友就回應，「好老公！沒嫁錯人」、「你真的棒，當你老婆很幸福」。

這名男網友在臉書粉專「靠北婚姻2.0」上發文表示，他才跟老婆結婚半年，「整家人都當我老婆是傭人嗎？」只要他在家，吃完飯大家就會一起收拾碗筷、清理桌面，但若他人在外面，其他人吃飽飯就會將餐具丟桌上，獨留愛妻一人收拾。更誇張的是，除了碗筷，他的家人甚至還會把貼身衣物丟給太太用手洗，真的很誇張！

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▲原PO霸氣護妻！（圖／翻攝自Facebook／靠北婚姻2.0）

原PO透露，要不是日前提早回家，真的不知道老婆被家人欺負，「我老婆只跟我說一家人以和為貴」，讓他聽到後更加心疼，覺得他姊和他弟都太扯，「老婆是娶回來讓我疼的，不是來當傭人的！」為了保護愛妻，他也已經找好房子，日後準備好了，就能搬出去住了。

貼文一出，網友紛紛留言大讚，「還以為這種老公已絕種」、「別人的老公總是不會讓人失望」、「還好你有臨時回家」、「霸氣！讚，真的是好老公」、「霸氣老公100分」、「真男人」、「這是多少個家庭主婦、為人妻、為人母的願望」、「好棒的老公！你也娶到很好的老婆，希望你跟你老婆能一直幸福」。