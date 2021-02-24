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台東阿伯賣「鮮魚弱」！登山哥揭真相笑喊讓他紅　網暈：幫幫忙啦

▲▼粥寫成「弱」。（圖／翻攝自路上觀察學院）

▲阿伯似乎不知道自己寫錯字。（圖／翻攝自路上觀察學院）

記者黃可昀／綜合報導

現代人習慣透過通訊軟體交流，太久沒寫字可能都忘記怎麼寫！一名網友日前到台東鯉魚山觀光，回程在山腳看到路邊一個小攤販，但對方賣的東西令他一頭霧水，招牌寫著大大的「鮮魚弱」，推車上的鐵板也用紅字寫著「塩弱」，直到看懂以後才頓時會心一笑。

原PO在臉書社團「路上觀察學院」表示，下山時他注意到這個小販，老闆是一名有年紀的阿伯，對方努力叫賣吸引客人前來，遊客來來去去都沒停下腳步，但路邊一個用木板製成的招牌吸引了他的目光，原來阿伯賣的是鮮魚粥，但招牌上的「粥」全部寫成了「弱」，才會鬧出「鮮魚弱」的笑話。

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▲▼粥寫成「弱」。（圖／翻攝自路上觀察學院）

▲網友哭笑不得，大讚阿伯可愛。（圖／翻攝自路上觀察學院）

不只立在外頭的招牌寫錯，就連推車上的「塩弱」也讓人看得霧煞煞，其實阿伯想寫的是「鹹粥」，也許是筆劃太多阿伯一時想不起來，手邊又沒有3C產品可以查才會寫錯。原PO表示，要不是他在山上已經吃飽，不然真的很想嘗嘗阿伯賣的「弱」是什麼滋味，看到對方辛苦叫賣卻沒人光顧，心裡實在有點不捨，「莫名的可愛，可以讓他紅嗎？」

網友紛紛留言，「還有『山粉園』，有人注意到嗎」、「至少土虱寫對了...沒寫成土風」、「這篇我笑好久，誰幫幫阿伯拉」、「我看了幾次，還想說是不是地方特有的小吃」、「希望有人能幫阿伯改改字，不然生意不好做啊。」

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