要求5年後買房！人妻見禮物縮水「4萬變9千」卻臭臉：福利要一樣

▲人妻不爽情人節禮物金額縮水，直接發脾氣擺臭臉。（示意圖／Pakutaso）

網搜小組／鄺郁庭報導

人夫為了買房努力存頭期款，情人節的禮物金額只能縮水，沒想到太座竟然發飆，讓原PO好心冷。這位男網友投稿《靠北婚姻2.0》，說他婚前送的禮物大約2～4萬元不等，但結婚後為了應老婆的要求存錢買房，今年情人節禮物送了9千多塊的保養品，女方卻一直碎念還找架吵，讓原PO直呼「我現在覺得我很不值得這樣付出！」

「過年期間我跟老婆吵架了，吵架原因情人節禮物……」這位男網友文中表示，以前交往時期，情人節的時候他都會送女友禮物，金額則是2～4萬元不等，他還會帶女方一起去吃燭光晚餐。去年他結婚後，女生就要求他要在5年後買房，今年情人節是他婚後第一個情人節，他就把禮物金額減少，也取消吃大餐的行程。

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「早上特地把禮物放在床頭櫃上，想等她睡醒後給她驚喜」，沒想到女方看到禮物，一點都不開心，還擺臭臉、完全不搭話，之後更開始唸他「結婚後就開始隨便應付」。儘管原PO安撫「我想把錢省下來存起來當買房基金」，但女方無法接受，認為買房歸買房，身為太座的福利不能縮水，結婚後的福利要跟交往一樣。

▲原PO努力存頭期款，但人妻直呼「福利要跟交往時一樣」。（示意圖／pakutaso）

人夫相當不開心，抱怨道「自結婚後，我賺的錢都要拿出來當家用，多餘的要存下來當買房基金。她賺的錢我不能干涉過問。」而且另一半下班回家，可以涼涼地邊追劇邊吃晚餐，假日還跟朋友逛街喝下午茶，「我是下班後去朋友公司打工賺錢到10點半左右才回家。」

最後他心冷地說，覺得自己這樣付出很不值得，「我已經很努力賺錢養家、存頭期款，想早點達到目標所以就各方面省錢。我也不是不買禮物，我買的是妳常用的保養品，很實用，妳用的保養品並不便宜耶！可是卻被妳嫌棄。」

貼文一出，不少人都看不下去，「勸你趕快放生，讓她知道你這段時間以來給她的所有安逸和福利，都是你多辛苦賺給她的」、「倘若你說的情況都屬實，那坦白跟你說：快離婚吧」、「很確定你老婆有公主病」、「你把公主的胃口養大了」、「說真的，本來就不會將心比心的人又被你寵壞了，你讓她習慣不需要考慮你，好像什麼事你都可以一肩扛起，聽起來很有肩膀，很威對吧？那這就是你的代價啊！」