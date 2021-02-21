要求5年後買房！人妻見禮物縮水「4萬變9千」卻臭臉：福利要一樣

▲人妻不爽情人節禮物金額縮水，直接發脾氣擺臭臉。（示意圖／Pakutaso）
網搜小組／鄺郁庭報導
人夫為了買房努力存頭期款，情人節的禮物金額只能縮水，沒想到太座竟然發飆，讓原PO好心冷。這位男網友投稿《靠北婚姻2.0》，說他婚前送的禮物大約2～4萬元不等，但結婚後為了應老婆的要求存錢買房，今年情人節禮物送了9千多塊的保養品，女方卻一直碎念還找架吵，讓原PO直呼「我現在覺得我很不值得這樣付出！」
「過年期間我跟老婆吵架了，吵架原因情人節禮物……」這位男網友文中表示，以前交往時期，情人節的時候他都會送女友禮物，金額則是2～4萬元不等，他還會帶女方一起去吃燭光晚餐。去年他結婚後，女生就要求他要在5年後買房，今年情人節是他婚後第一個情人節，他就把禮物金額減少，也取消吃大餐的行程。
「早上特地把禮物放在床頭櫃上，想等她睡醒後給她驚喜」，沒想到女方看到禮物，一點都不開心，還擺臭臉、完全不搭話，之後更開始唸他「結婚後就開始隨便應付」。儘管原PO安撫「我想把錢省下來存起來當買房基金」，但女方無法接受，認為買房歸買房，身為太座的福利不能縮水，結婚後的福利要跟交往一樣。
▲原PO努力存頭期款，但人妻直呼「福利要跟交往時一樣」。（示意圖／pakutaso）
人夫相當不開心，抱怨道「自結婚後，我賺的錢都要拿出來當家用，多餘的要存下來當買房基金。她賺的錢我不能干涉過問。」而且另一半下班回家，可以涼涼地邊追劇邊吃晚餐，假日還跟朋友逛街喝下午茶，「我是下班後去朋友公司打工賺錢到10點半左右才回家。」
最後他心冷地說，覺得自己這樣付出很不值得，「我已經很努力賺錢養家、存頭期款，想早點達到目標所以就各方面省錢。我也不是不買禮物，我買的是妳常用的保養品，很實用，妳用的保養品並不便宜耶！可是卻被妳嫌棄。」
貼文一出，不少人都看不下去，「勸你趕快放生，讓她知道你這段時間以來給她的所有安逸和福利，都是你多辛苦賺給她的」、「倘若你說的情況都屬實，那坦白跟你說：快離婚吧」、「很確定你老婆有公主病」、「你把公主的胃口養大了」、「說真的，本來就不會將心比心的人又被你寵壞了，你讓她習慣不需要考慮你，好像什麼事你都可以一肩扛起，聽起來很有肩膀，很威對吧？那這就是你的代價啊！」
#靠北婚姻1792 過年期間我跟老婆吵架了，吵架原因情人節禮物... 以前交往時情人節都會買禮物送女友並且還有燭光晚餐。 去年我結婚了，今天是結婚後第一個情人節我也是有買禮物給老婆只是禮物的金額降低且沒有燭光晚餐。 因為我老婆要求要在...由靠北婚姻2.0 發佈於 2021年2月20日 星期六
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