合體柯文哲　江啟臣談「藍白合」：同台不代表合作

▲台北市長柯文哲、國民黨主席江啟臣。（合成圖／記者陳家祥、林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨「願景台灣2030」第二場論壇24日10時登場，在國民黨主席江啟臣的邀請下，台北市長柯文哲確定出席，雙方首度同台展開跨界對話。針對黨內有反彈聲浪，江啟臣24日上午接受廣播專訪時表示，「同台不代表合作，同台的機會太多了」，同台是大家共同願意談這件事，不可能談到選舉跟政治，這次論壇主題不是政黨合作。

國民黨24日舉辦「願景台灣2030」第二場論壇，以「活不起的未來」為主題，聚焦居住正義、分配正義、低薪等社會議題。與會的除了江啟臣和柯文哲外，還包括台灣大學生物產業傳播暨發展學系副教授王淑美、文化大學勞動暨人力資源學系副教授辛炳隆、兼任國民黨副秘書長的淡江大學教育心理與諮商研究所教授柯志恩。

由於在野黨主席同台引起政壇注目，江啟臣解釋，這次論壇是邀約所有在野黨，時代力量主席也有約，但最後只有民眾黨答應要來。

江啟臣強調，「我必須講就是一個論壇」，邀請不同的在野黨代表談世代正義，就這麼簡單，「同台不代表合作，同台的機會太多了」，同台是起碼大家共同願意談這件事，不可能談到選舉跟政治，這次論壇主題不是政黨合作。

至於以後是否希望跟民眾黨合作？江啟臣說，作為一個在野黨，願意跟其他在野黨在議題上合作，但「不會為了合作而合作」，政黨競爭不會因為彼此合作就不競爭，這叫競合。

此外，被問到趙少康表態爭取選黨主席的資格，是否感到有壓力？江啟臣回應，「老實講沒有」，這不是輸贏問題，就是一個制度問題。

江啟臣強調，從過去到現在，很多造成黨內矛盾、不團結的事情，就是制度問題，只要大家照著規範走，很多事情講清楚，君子之爭、良性競爭對黨內是好事，只要用正面心態去看待，就不會覺得有什麼，「大家覺得我適合，那就支持我，覺得其他人更好，我也尊重啊」。

談及其他黨主席競爭者，江啟臣說，黨主席本來就不是一件容易做的事，大家願意承擔是好事，這個階段誰適合擔任，要依照黨內民主，由黨員決定。