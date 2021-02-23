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沈富雄讚江啟臣「比前主席好太多」：極可能成為台灣首任內閣總理

▲沈富雄。（資料照／記者李毓康攝）

▲沈富雄。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨初步規劃7月24日改選黨主席，現任黨主席江啟臣日前已正式宣布爭取連任，希望扮演國民黨重返執政的「造王者」。對此，前立委沈富雄23日表示，江啟臣不為己謀，比起前主席好太多了，若國民黨贏得2024，且順利完成內閣制修憲工程，江啟臣極可能成為台灣第一任的內閣總理。

總統蔡英文及幾位民進黨地方首長第二任期將屆滿，此次國民黨主席改選關係到藍營2022、2024兩屆大選佈局，造成黨內群雄並起，力爭一席。除江啟臣已正式宣布爭取連任外，中廣董事長趙少康也有意競爭，而話題十足的前高雄市長韓國瑜、前國民黨主席朱立倫，以及新北市長侯友宜的動向，備受外界關注。

「春至，草木猛抽新芽，國民黨亦略顯生機，外人不察，難窺究竟，甚至誤判。」沈富雄在臉書分析，第一，這個主席好多了：江啟臣不為己謀，願做「造王者」，比起前主席好太多了，應給掌聲；第二，主席選舉已明朗：趙少康大概不選黨主席了，轉而支持江啟臣，儘管唯一動向不明的有力人士是朱立倫，但已經無舉足輕重了。

第三，韓國瑜出局：韓國瑜自知支持者的板塊快速萎縮中，市長、主席、總統都不會選了；第四，黑馬有力夠看：就總統初選而言，這一次的黑馬比上屆那匹強多了；第五，地牛不翻身：侯友宜這隻大地牛繼續埋頭耕耘，不攪局。

沈富雄認為，國民黨總統候選人剩下兩人之爭，且結果呼之欲出。

另外，趙少康23日召開憲政記者會，重提推動我國內閣制的決心，並表示若他當選總統，第一年就會推動內閣制。對此，沈富雄則斷言，國民黨如果贏得2024總統及立委大選，且順利完成內閣制修憲工程，江啟臣極可能成為台灣第一任的內閣總理。

▼沈富雄23日臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／沈富雄）

▼沈富雄23日臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／沈富雄）

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沈富雄趙少康江啟臣國民黨黨主席

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