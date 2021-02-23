政府破壞藻礁遭作家嗆「下地獄」　江啟臣連署公投保護海洋生態

▲國際海洋保育組織「Mission Blue」將大潭藻礁列入全球「希望熱點」（Hope Spots）。（圖／翻攝自珍愛桃園藻礁）

記者徐政璿／台北報導

政府因應增氣減煤的能源政策，中油第三天然氣接收站興建計劃選址桃園大潭，但施工船兩度擱淺，造成0.58公頃藻礁被刮除，環保團體對此相當憤怒，發起珍愛藻礁公投保護生態。意識到此事對於生態的嚴重性，國民黨主席江啟臣也參與「珍愛藻礁公投連署」，要搶救桃園的海洋生態。

位於桃園市觀音區的大潭藻礁，是全台最大、生長最完整的藻礁地形，也是全球少數僅存的現生淺海藻礁，養育了近百種海洋生物。已故導演齊柏林也曾空拍紀錄桃園藻礁，希望能守住全球少數淺海現存藻礁，不被中油第三天然氣接收站施工破壞。

不過，因為中油的工程帶來凸堤效應，造成的一端侵蝕，一端淤積，施工船兩度擱淺，造成0.58公頃藻礁被刮除，導致藻礁海岸受到影響，因此，環團與桃園居民共同發起搶救藻礁公投。

▲國際海洋保育組織「Mission Blue」將大潭藻礁列入全球「希望熱點」（Hope Spots）。（圖／翻攝自珍愛桃園藻礁，下同）

江啟臣在臉書聲援表示，從7600年前，藻礁沿著桃園海岸緩慢生長，藻礁是海洋生物的完美棲地，現在已有近百種生物在此長居，包括保育類的柴山多杯孔珊瑚、綠蠵龜、台灣白海豚，豐富多樣的生態環境曾被譽為「生態伊甸園」，國際海洋保育組織「Mission Blue」更是將大潭藻礁列入全球數個「希望熱點」（Hope Spots）之一，因為民進黨政府主導的第三天然氣接收站的開發，現正備受威脅。

江啟臣指出，桃園有一群夥伴，短短兩年多，辦理百餘場記者會，十餘場大型倡議行動，以及無數場的生態導覽，這些行動只有一個目標就是「拯救藻礁生態」，讓下一代，甚至下下一代，都能見到現在所見海岸紅寶石大潭藻礁；現在更進一步的發起公投連署搶救，要將第三天然氣接收站的開發交付全民決定，目前距離公投成案的門檻還差很大一段，而連署的時間卻是一天一天的流逝，所以很需要大家幫忙分享、轉傳、連署。

江啟臣說，如同萊豬開放進口，民進黨是一個不願意與民眾溝通的政黨，若沒有足夠討論的情形下貿然開發，失去的藻礁再等7600年也不一定能長回來，他已經參與連署，把民進黨不願意溝通的政策都交付給全民，民眾會用選票告訴政府，什麼才是人民期待的未來，什麼才是全民的共識，政府不會溝通， 就用選票跟他溝通，請大家一起連署，支持珍愛藻礁公投連署成案。

這項連署活動也引起社會各界知名人士的響應，知名作家、前親民黨立委、現為親民黨環保高級顧問的張曉風表示，保護環境是住在地球上第一個義務，藻礁被破壞是個恥辱，執政者破壞人與人之間的信用，以但丁的神曲比喻地獄，最嚴重的地獄是給破壞信任的人類，她砲轟，執政者的智慧不足以解決問題，建議中油第三天然氣接收站應暫停，有個健康的社會和環境不是更好嗎？