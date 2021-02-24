LIVE／柯文哲、江啟臣首同台　藍白對談「活不起的未來」

記者徐政璿／台北報導

國民黨「願景台灣2030」第二場論壇24日10時登場，在國民黨主席江啟臣的邀請下，台北市長柯文哲確定出席，雙方首度同台展開跨界對話，《ETtoday新聞雲》全程直播。對於政壇解讀藍白合作，江啟臣表示，有這種政治上的過度解讀並不意外，但還是有些感慨；柯文哲則說，就是議題討論，沒有預設立場。

▲台北市長柯文哲、國民黨主席江啟臣。（合成圖／記者陳家祥、林敬旻攝）

國民黨24日舉辦「願景台灣2030」第二場論壇，以「活不起的未來」為主題，聚焦居住正義、分配正義、低薪等社會議題。與會的除了江啟臣和柯文哲外，還包括台灣大學生物產業傳播暨發展學系副教授王淑美、文化大學勞動暨人力資源學系副教授辛炳隆、兼任國民黨副秘書長的淡江大學教育心理與諮商研究所教授柯志恩。

由於在野黨主席同台引起政壇注目，柯文哲23日上午受訪表示，這事情大約發生在1個月前，幕僚講說有一個討論居住正義、世代正義的論壇，那時正在為明倫社宅議題焦頭爛額，所以有一個這樣的論壇，使他們願意去參與。

柯文哲說，後來他才知道江啟臣要來，以及過幾天時代力量婉拒說不去，但這對他們來講，就是很單純的居住正義、世代正義論壇，所以「我沒去想太多，這事情對我來講很簡單，就是議題討論，沒有預設立場、去支持誰，都沒有！」就是議題討論。

針對黨內有反對聲浪，江啟臣23日也在臉書澄清，這兩天他看到一些評論，認為國民黨辦論壇邀柯文哲就代表「藍白合作」，他認為有這種政治上的過度解讀並不意外，但還是有些感慨。

江啟臣說，以前他在學界，在智庫，參加過無數論壇，論壇真正的意義就是「對話切磋」，不是「站台相挺」更不是「歃血為盟」，如果論壇要能有激盪，最好還要有不同代表性，不同角度的與談人——不然大家如果都口徑一致，論壇也就不是論壇了。

江啟臣表示，這次的「願景2030」第二場論壇，關注低薪，關注分配正義，當然也會關注居住權的問題，國民黨不論在野或是執政，都對這些問題有所關注。以台北市為例， 前總統馬英九、 前市長郝龍斌對於台北市的脫貧政策、居住政策，同樣多所著墨，至今仍印象深刻。

江啟臣說，台灣民主常有各種政治上的過度解讀，他相信黨內許多不同的意見，也是對此現實的善意提醒；但他認為，台灣的民主政治要進步，就要鼓勵更多跳出框框的跨界對話，不須要因為可能被過度詮釋就投鼠忌器，裹足不前。

江啟臣強調，為政者，只要出發點為人民、為社會、為國家，相信都會得到民眾的支持，執政如此，在野更是。