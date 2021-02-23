邱太三不懂大陸「台獨」定義　學者：兩岸工作者都知道

▲陸委會主委邱太三。（圖／ETtoday資料照）

記者徐政璿／台北報導

陸委會新任主委邱太三23日正式就任，對於日前大陸外交部長王毅向美國呼籲「停止縱容台獨」，他表示，不太清楚對岸對於「台獨」的定義為何，會再進一步了解。對此，政治大學國際事務學院全球及區域風險評估中心主任、外交系副教授黃奎博表示，中共當局歷來對於台灣獨立的看法差異不大，從是兩岸工作的人都應該知道。

黃奎博指出，中共當局認為台獨就是「分裂勢力」，細讀中共官方文件與說法，「一中一台」是台獨，「圖謀將台灣從中國領土中分割出去」、「台灣已經是主權獨立的國家」也符合中共當局對台獨分裂勢力的解釋。

黃奎博表示，但嚴格來講，在外交「雙重承認」（中華人民共和國與中華民國）和「兩個中國」上，中共當局可能不會認為是在推動台獨，卻是在反對中共版本的統一或「一中原則」。

最知名且具有法律地位的是2005年的《反分裂國家法》，黃奎博說，第八條規定當台灣從中國分裂出去、發生將導致台灣從中國分裂出去的重大事變、和平統一的可能性完全喪失等三情況，中共當局得採取「非和平方式及其他必要措施，捍衛國家主權和領土完整」。把「台灣從中國分裂出去」，應是中共當局最基本的台獨定義。

黃奎博表示，邱太三提及「九二共識」時說「如果一個方法做了一次無法達到正面效果，為何還要一直做？」但事實上，馬政府時代，兩岸不就以「九二共識」為基礎達成許多合作協議和備忘錄? 現在為什麼不行了?

此外，從戰略互動的學理和實務來說，黃奎博認為，兩岸釋出善意就像是「投桃報李」，但並非單純的一來一往，常常是要表達兩次或更多次善意，對方才正面回應一次，之後才有可能逐漸累積正向互動，而且互動過程中的誠意與信用很重要，這些都是兩岸執政者都應該要反思的。