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23歲國軍正妹神似泱泱　網友暴動：還有外島籤嗎？

▲▼有網友大讚蔡佩璇神似泱泱。（圖／翻攝自Facebook／青年日報、泱泱）

▲有網友大讚蔡佩璇神似泱泱。（圖／翻攝自Facebook／青年日報、泱泱）

記者黃巈禾／台北報導

國軍版「泱泱」是她！一名年僅23歲的女少尉，甜美可愛的高顏值在網路上引發熱烈討論，許多網友直呼「戀愛了」、「還有外島籤嗎？」

蔡佩璇少尉年僅23歲，高雄人，去年從國防大學管理學院畢業後到金門財務組任職，主要負責軍儲，針對國軍官兵、編制內聘雇人員、退伍金官兵、遺眷、各軍事院校學生辦理軍人儲蓄相關業務。

▲▼國軍正妹蔡佩璇。（圖／翻攝自Facebook／國軍同袍儲蓄會粉絲團）

▲國軍正妹蔡佩璇。（圖／翻攝自Facebook／國軍同袍儲蓄會粉絲團，下同）

蔡佩璇去年8月在臉書粉專「國軍同袍儲蓄會粉絲團」宣傳儲蓄服務，像是每月「定期定額」和「優惠存款」雙加持的優惠利率存款，儲蓄、保本還可以抽大獎的軍人儲蓄獎券等，不過，網友似乎都聚焦在她PO的個人照片，當時剛畢業的蔡佩璇留著妹妹頭和長髮，穿著軍服，清純有氣質的模樣吸引網友討論「美翻了」、「超美的」、「照片主角美的像幅畫，可惜我調回台灣了」、「 戀愛了，趕快去金門辦軍儲」。

▲▼國軍正妹蔡佩璇。（圖／翻攝自Facebook／國軍同袍儲蓄會粉絲團）

▲▼國軍正妹蔡佩璇。（圖／翻攝自Facebook／國軍同袍儲蓄會粉絲團）

《青年日報》23日在臉書粉專PO出蔡佩璇的照片，這次她以短髮亮相，不同於剛畢業時留長髮，這次更多了幾分自信，風格偏可愛甜美，神似有「國民老婆」封號的藝人泱泱，而她手上拿著的則是軍人儲蓄獎券。

▲▼有網友大讚蔡佩璇神似泱泱。（圖／翻攝自Facebook／青年日報）

照片一出，再度引發網友熱烈討論，他們紛紛留言「選錯軍種了」、「可惡 害我想調單位了」、「還有外島籤嗎？」、「簽一波了」、「金門簽了」、「繼續簽了」、「我們該衝了」、「長的好像泱泱喔」、「好甜美的正妹」。

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