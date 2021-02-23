學測成績明公布！個人申請「黃金周六」落在4／17　159系選這天

▲大學學測成績明日公布。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

大學個人申請常發生各校系第二階段甄試衝堂問題，近年各校系提供彈性分流措施，系組規畫上下午場、兩個以上時段以方便考生應考。根據大學招聯會統計，今年有69所大學院校2181個學系參加個人申請選才，「黃金周六」是落在4月17日，有159個系組只在這一天辦理甄試。

大學學測成績明（24日）公布，大學個人申請將於3月23日、24日受理報名，3月31日甄選委員會將公告篩選結果，通過第一階段篩選的考生，4月14日至5月2日期間參與大學校系自辦的二階甄試。

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根據招聯會統計，110學年度，個人申請最多使用3科學測考科有900個校系，使用「國英數自」4科的組合有408個校系。另外，今年有69所大學院校2181個學系參加個人申請選才，「黃金周六」是落在4月17日，有159個系組只在這一天辦理甄試。

招聯會指出，為因應防疫期間需嚴防群聚感染，避免學生因為疫情無法參加甄試，或大學校系受疫情影響停班停課不能辦理甄試，招聯會將在3月初召開常委會確定應變方案，報中央流行疫情指揮中心確認後對外公告，甄選會網站也會設置「防疫應變專區」，公告各大學校系因應疫情應變甄 試項目內容及佔分比。

招聯會執行秘書戴念華提醒人在境外的考生，選填志願時就要規劃留出隔離檢疫 的時程，提早規劃搭機返國，不要等到一階篩選結果公布再搭機回國。他呼籲所 有考生在二階甄試之前盡量減少出入人多擁擠的公共場所，外出記得正確戴口罩，與他人交談時應保持適當距離，做好自我衛生管理，維持良好的健康。

