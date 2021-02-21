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社會 社會焦點 保障人權

獨／爭蘇花改重機路權挨罰「我媽會繳」爆紅　流氓藥師父揮毫相挺

▲流氓藥師騎紅牌重機衝蘇花改，遭開900元罰單，直說買平安 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲流氓藥師騎紅牌重機衝蘇花改，遭開900元罰單2張，直說買平安。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／台北報導

網紅流氓藥師劉信和日前po出一段自己騎重機跑蘇花改，結果遭到警方開罰2張共1800元罰單，流氓藥師在影片當中一句「沒問題！我媽會繳」，成了重車界的金句，現在就連綽號「館長」的劉信和父親劉國安，也把這7個字揮毫相挺，成了爭取蘇花改路權T恤的背後圖樣，劉國安說：「我題字支持。」

流氓藥師劉信和一句「沒問題！我媽會繳」，在網路上引起不少聲量，就連性學博士許藍方也出聲相挺，現在為了爭取蘇花改的重機路權，還製作了相關T恤，希望讓集結大家的力量，喚起政府的重視。劉信和的父親劉國安也出來相挺，親自揮毫「沒問題！我媽會繳」，7個字變成了衣服背後的字樣，劉國安也在自己臉書寫下：「這件衣服字我提的，兒子替所有機車族群，爭取省道台九線道路平權，老婆繳了罰單，我題字支持。」

▲劍道館館長劉國安用題字力挺兒子流氓藥師爭路權 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲劍道館館長劉國安用題字力挺兒子流氓藥師爭路權 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲劍道館館長劉國安用題字力挺兒子流氓藥師爭路權 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲流氓藥師曝光讓老爸相挺的原因，就是買部重機送他 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

劉國安不僅能寫一手好字，更是是北醫、國防、桃園劍道教練，也是竹山劍道館館長，所以熟悉他的朋友，也稱呼他為「館長」，不過也有網友很好奇，為何劉國安力挺兒子？劉信和在臉書回應這個問題，原來父親也是重機車友，而且推他入坑的方法也很簡單，就是買一部送給他。

劉信和親跑蘇花改引爆爭路權，父親題字相挺，母親直接繳罰單，用900元換兒子的騎車安全，這一家人跟不少車友站在同一線，共同爭取重機行駛蘇花改的路權。

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