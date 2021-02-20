欠林北4萬！4屁孩計押上山「輕揮棒」　突見藍白車→全員逃走中

▲桃園市林姓男子在2019年10月間夥同3名青少年因不滿童姓男子積欠4萬餘元酒錢未還，竟持球棒或徒手毆打成傷挨告。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓男子不滿童姓男子刻意拖欠代墊4萬餘元酒錢遲遲未還，竟夥同邱姓男子與吳姓、謝姓等2少年共4人約出童男，再持球棒強押童男至桃園虎頭山上談判索債，4人毆打童男成傷後剛好警方巡邏經過，並趨前詢問原委，林等人才將童男載下山釋放，童男事後驗傷提告；桃檢20日偵結將案發時已成年的林男與邱男依妨害自由罪嫌起訴，另吳姓少年與謝姓少年則由少年法庭審理。

檢警調查，24歲的林姓男子在2018年因詐欺案判處3月有期徒刑，同年6月以易科罰金執行完畢，林男仍不知悔改，因不滿童姓男子拖欠他之前幫忙墊付的4萬餘元酒錢未償還，多次討債未果後，於2019年10月30日晚間11時許，先由吳姓少年打電話約童男出來聊天。

林男私下邀約19歲的邱姓男子與17歲謝姓少年等人，趕往吳姓少年與童男相約在桃園區光華街某超商前，林男等人開車趕抵後，持球棒強押童男上車開往虎頭山環保公園討債；林男命童男簽立本票未果，邱男與謝姓少年分別以徒手、持球棒毆打童男，造成左手肘、左大腿與背部等多處挫傷，同時限制童男行動自由，所幸巡邏警方開車經過，發現林男等人過於喧嘩上前驅趕，林男才急忙載童男下山釋放，但亦未取回欠款。

林男在偵訊時辯稱，童男藉故拖欠代墊酒錢4萬餘元，才夥同邱等人載童男到虎頭山環保公園討債，邱男、謝姓少年與童曾拉扯受傷；邱男與吳姓少年則供稱4人在現場，由謝姓少年持球棒毆打童男。謝姓少年也指稱4人載童到虎頭山環保公園討債，但否認有持球棒毆打童男等事實。

桃檢認為，林男、邱男和吳姓、謝姓少年4人具有相當犯意與行為分擔，亦為共同正犯，林男遭判刑執行完畢5年內再犯有期徒刑以上之罪為累犯，向法院聲請酌情量刑，檢察官偵結依妨害自由罪嫌將林男、邱男起訴；吳姓與謝姓少年則由少年法庭審理。

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