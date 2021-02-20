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桃園男騎車載女友突「想要」　加油站廁所指侵強逼手淫下場曝

▲桃園市朱姓男子去年6月間騎車載女友外出，在中壢區某加油站旁突然性起，強拉女友至廁所欲辦事遭拒，恐嚇後強制猥褻指侵還強迫女友幫其手淫，事後挨告。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲桃園市朱姓男子去年6月間騎車載女友外出，在中壢區某加油站旁突然性起，強拉女友至廁所欲辦事遭拒，恐嚇後強制猥褻指侵還強迫女友幫其手淫，事後挨告。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市朱姓男子去年6月間騎車載女友外出竟一時性起，要求女友配合至附近加油站廁所「辦事」遭拒，朱恫嚇女友若不與其發生關係就要讓她退學等語，強拉女友進入廁所掀起衣物親吻胸部等處，再以指侵方式強制猥褻，後還逼迫女友幫其手淫，女友事後不甘受辱到醫院驗傷提告；但朱男偵訊時僅承認上廁所否認強制性交情事，桃檢20日偵結將朱男依強制性交罪嫌提起公訴。

檢警調查，19歲的朱姓男子去年6月23日晚間10時30分許，騎車搭載女友外出，行經中壢區某加油站附近時，突然向女友說「想要」等語，但遭女友婉拒，朱恫嚇若不配合要讓她退學，隨即強拉女友進入廁所，強拉其上衣，撫摸親吻胸部，再以手伸入撫摸下體，隨後脫下2人褲子指侵，欲辦事時卻未果，要女友幫其手淫直至射精為止，女友事後不甘受辱，到醫院驗傷提告。

朱男在偵訊時僅坦承有騎車載女友至加油站上廁所，否認有強拉女友進入廁所，更無違反其意願以手指插入女友下體情事；女友則指證朱恫嚇要讓她退學，再逼迫與她發生性關係，再以手指插入其下體強制性交等行為，並提供醫院驗傷等證明。

桃檢以刑事局則提供女子下體處有驗出男性Y染色體與朱男相符之事實，不排除來自朱男或其具同父系血緣關係之人之事實，檢察官複訊時認為朱犯罪事實明確，偵結依強制性交罪嫌將朱男提起公訴。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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