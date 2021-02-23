林俊憲：共機天天擾台卻一聲不吭　馬英九根本無理取鬧

▲民進黨立委林俊憲。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

美國海軍第七艦隊神盾驅逐艦羅素號17日以自由航行任務為由，駛入南海南沙群島12海里內海域，前總統馬英九辦公室批評美方侵擾我國領海主權，喊話蔡政府必須表達嚴正立場。對此，民進黨立委林俊憲23日在臉書反嗆，美軍經過南海氣噗噗，共機擾台卻靜悄悄，根本是無理取鬧。

林俊憲指出，南海主權爭端很複雜，美軍近年來不斷航行南海，起因是中國在南海不斷的興建人工島嶼，企圖激化對立，並製造中國擁有整片南海的假象，因此美軍自由航行的行動從來就不是針對台灣而來。

另一方面，台灣對於南海的主權主張也是處於一個模糊狀態。過去中華民國政府主張的「11段線」，其實與中國主張包含整個南海的「9段線」相差不遠，但現階段台灣只控制太平島，現實上也不可能掌握整個南海，因此台灣的主張一直是呼籲各國擱置主權爭議，合作開發南海。

林俊憲批評，在南海問題上，誰是「問題製造者」一直很清楚，但馬英九卻是選擇譴責維持區域和平的一方，實在莫名其妙。對遠在天邊、只是航行經過南海的美軍這麼憤怒，對幾乎天天來台灣附近騷擾的共機卻是一聲不吭，這已經不只是雙重標準，根本就是無理取鬧。

他表示，奉勸馬英九，既然已經卸任，就不要老是出來刷存在感丟人現眼了。

不過，其實馬辦昨日新聞稿中，其中一段就寫道，領海是一國主權所及的海域，如同海上的領土，中共無端以軍機軍艦擾台，絕對應予譴責，同時蔡政府也不該忽略美軍「自由航行任務」對我國領海主權的侵犯，內政部、外交部與行政院均應表達嚴正立場，不可沉默，以免引起他國效尤；身為國家元首，對外絕不能卑躬屈膝，必須表達維護國家主權的嚴正立場。

對於美軍艦通過南海，馬辦的立場則是，我國擁有南海最大島嶼太平島及其他領土，依《中華民國領海及鄰接區法》，無論任何外國軍艦通過我國領海，，均應事先告知我國；更何況，美國並非《聯合國海洋法公約》締約國，卻引用公約主張美軍艦可不經授權或通報，即可「無害通過」他國領海，而此並非該公約之明文規定，美國主張的合法性甚有爭議。

馬辦也說，相反的，該公約第30條規定：「如果任何外國軍艦不遵守沿海國有關通過領海的法律與規章，而且不顧沿海國向其提出遵守法律與規章的任何要求，則沿海國可要求該軍艦立刻離開領海。」美軍所謂的「自由航行任務」，更形同否定我國對領海的主權。

另外，第七艦隊發言人則稱，「在南海非法且全面的海洋主權聲索，對於海洋自由構成嚴重威脅，其中包括航行及飛航的自由，自由貿易及商業不受阻礙，還有南海周邊國家的經濟機會自由。」

《中央社》也指出，拜登政府上任後，已向亞太地區盟邦與夥伴國重申美國的承諾，尤其讓日本與菲律賓了解，中國聲稱擁有日、菲的島嶼，也涵蓋在美國簽署的雙邊防禦條約之內，華府有義務捍衛。