馬英九稱美第七艦隊「侵我主權」　陳亭妃轟：跪中國跪到膝蓋破皮



▲馬英九。（資料照／記者羅婉庭攝）



記者蕭羽耘／台北報導

美國海軍第七艦隊神盾驅逐艦羅素號17日以自由航行任務為由，駛入南海南沙群島12海里內海域，前總統馬英九辦公室批評美方侵擾我國領海主權，喊話蔡政府必須表達嚴正立場。對此，民進黨立委陳亭妃抨擊，美艦行經南海，馬英九稱「侵犯我主權」，「跪中國跪到膝蓋都破皮」。

美國海軍第七艦隊驅逐艦拉塞爾號2月17日航行我國南海，前總統馬英九辦公室日前表示，美軍所謂的「自由航行任務」，更形同否定我國對領海的主權，呼籲總統蔡英文身為國家元首，對外絕不能卑躬屈膝。

對此，陳亭妃23日在臉書回嗆，「如果把馬英九的名字先遮起來，還以為這段話是中國國台辦說的」。

她表示，南海主權爭議複雜，中國又在南海不斷造島，目的就是要聲稱他們擁有整個南海的主權，因此美軍的重點很明確，第七艦隊的羅素號，行經南海是執行自由航行任務，有自由航行權，中國當然會抗議，因為美軍的嚇阻行動對中國產生威脅。

陳亭妃批評，對台灣來說，美方持續協防台灣的意涵更大，馬英九卻可以解釋成侵犯台灣主權，還說蔡總統卑躬屈膝，要總統出聲，讓人滿頭問號。全台灣人都知道，要侵犯併吞台灣的，是中國；支持、守護台灣主權的，是美國。

陳亭妃酸，馬英九的言論，會被台灣人當成笑話，蔡政府沒有卑躬屈膝，而是帶著台灣走向全世界，「倒是馬英九對中國，應該是跪到膝蓋都破皮了」。