共機南北擾台「低飛僅300公尺」　我軍廣播：立即迴轉脫離

▲共機今傳再度擾台。（示意圖／國防部提供）



記者黃巈禾／台北報導

國防部長邱國正、國安局長陳明通23日正式交接，有軍事迷發現，共軍一早派出軍機進入我西南空域及北部空域，甚至傳出高度僅300公尺的低飛，我國空軍升空廣播「立即迴轉脫離」。

長期關注共機動態的臉書粉專「台灣西南空域」23日指出， 共軍上午又進入我西南空域及北部空域，我空軍在空監控，並於上午9時10分及9時27分廣播驅離，「中華民國空軍廣播，位於台灣西南空域高度2000公尺的中共軍機注意！你已進入我空域，影響我飛航安全，立即迴轉脫離」、「中華民國空軍廣播，位於台灣北部空域高度300公尺的中共軍機注意！你已進入我空域，影響我飛航安全，立即迴轉脫離」。不過目前國防部尚未證實。

根據國防部公開資料顯示，共機自2月以來累積15天擾台、38架次，分別為2月1日運8反潛機1架次；2月2日運8技偵機1架次；2月4日運8技偵機1架次、運8電偵機1架次；2月5日運8反潛機1架次， 2月6日運8技偵機1架次，2月7日的運8反潛機2架次，2月8日殲16的2架次。

此外，還有2月13日運8反潛機1架次、運8技術偵察機1架次，2月15日運8反潛機1架次；2月16日運8反潛機1架次；2月17日運8技偵機2架次；2月18日運8技偵機1架次；以及2月19日殲-16機4架次、殲轟-7機4架次、運-9通信對抗機1架次；2月20日殲-10機2架次、殲-16機2架次、殲轟-7機4架次、轟-6K機2架次、運8反潛機1架次；2月22日運8反潛機 1架次。