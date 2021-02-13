春節防疫踏青首選！吉安鐵道櫻花公園+單車步道　盡覽山海景色

▲吉安鄉環鄉自行車道，全長3.25公里，是全國唯一擁有兼具山、海景觀自行車道網絡的鄉鎮。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮吉安鄉兼具都市及田園美景，更有大山大海的絕妙秘境，不用花錢也不用擔心群聚問題，包括北昌快樂農園、干城鐵道櫻花公園、好客藝術村、四條健行山林步道、環鄉自行車道等特色景點，在寬敞舒適的戶外環境迎接新春，絕對是防疫假期休閒旅遊的最佳去處。

吉安鄉北區建國路上4000平方公尺的北昌快樂農園用320餘條廢棄輪胎製作而成的可愛裝置藝術，及種植色彩繽紛的花卉，將快樂農園妝點得秀麗怡人，近期已吸引許多過往民眾駐足停留並拍照打卡。坐在一旁的休憩涼亭裡，每天晨昏都可以看到鄉親在農地上辛勤耕作的幸福歡樂景象。

▲▼畝畝青綠的農田，感受純樸的風土人文，渡過悠閒的山海時光。

而位於吉安鄉南區的台九丙線省道上一台藍白相間、圓圓胖胖可愛模樣的「東線小叮噹」，台鐵DR2000型柴油客車，駐立在干城火車站旁的「干城鐵道櫻花公園」入口處，吉安鄉公所趕在春節前夕完成車體外裝整修，開放給民眾參觀拍照打卡。鄉長游淑貞表示，園區內也種植205株櫻花，緊鄰花東線鐵路，歡迎鐵道迷及喜愛賞櫻的朋友們前來參觀。

在吉安鄉公所的用心營造下，不只將廢棄的干城火車站華麗轉身為櫻花公園，更積極向台北市政府爭取光榮退役的柴油客車「東線小叮噹」，歷經1000多公里、動員各縣市交通警察整路交通管制，花了約34小時才抵達吉安鄉。吉安鄉長游淑貞春節前曾前往現勘，同時也與東線小叮噹合影留念，提前感受春節旅遊大口深呼吸的放鬆心情。

▲台鐵DR2000型柴油客車，駐立在干城火車站旁的「干城鐵道櫻花公園」入口處。

游淑貞說，站在干城鐵道櫻花公園，很容易看到一旁鐵路的現役列車行駛經過，與東線小叮噹錯身而過的景象，新舊列車的交會，帶給人時空錯置的奇妙感受。也可以前往一旁的「初英驛生態公園」尋找「能高越嶺古道起點」，探訪史蹟風貌。

▲前往「初英驛生態公園」尋找「能高越嶺古道起點」，探訪史蹟風貌。

慢遊是深度體驗，認識一個地方最好的方式。吉安鄉的「環鄉自行車道系統」，全長32500 公尺，是全國唯一擁有兼具山、海景觀自行車道網絡的鄉鎮，可騎乘自行車步道親臨干城鐵道櫻花公園、吉安好客藝術村、南華初英生態公園，也可徜徉濱海自行步道感受浪濤節奏，體驗繽紛多彩的木瓜溪畔自行車步道、感受懷舊運送木材的田園自行車步道，不僅有親山、親水四通八達的自行車道路網，更有居高臨下鳥瞰棋盤式稻田的楓林、白雲、日光、向陽步道，山林秘境適合全家大小共同蒞臨。

吉安鄉動人的農村景緻，豐富的移民人文歷史與景觀特色，繽紛多元的吉安，值得您來體驗探索，游淑貞歡迎全國鄉親好朋友選一個風和日麗的日子騎單車漫遊吉安鄉，沿著百年水圳，行經花蓮蔚藍的海岸，聽著陣陣浪濤聲，騎乘在吉安山海線自行車道，穿過畝畝青綠的農田，感受吉安純樸的風土人文，渡過悠閒的山海時光。

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