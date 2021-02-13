　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

春節防疫踏青首選！吉安鐵道櫻花公園+單車步道　盡覽山海景色

▲▼吉安鄉環鄉自行車道，全長3.25公里，是全國唯一擁有兼具山、海景觀自行車道網絡的鄉鎮。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

吉安鄉環鄉自行車道，全長3.25公里，是全國唯一擁有兼具山、海景觀自行車道網絡的鄉鎮。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮吉安鄉兼具都市及田園美景，更有大山大海的絕妙秘境，不用花錢也不用擔心群聚問題，包括北昌快樂農園、干城鐵道櫻花公園、好客藝術村、四條健行山林步道、環鄉自行車道等特色景點，在寬敞舒適的戶外環境迎接新春，絕對是防疫假期休閒旅遊的最佳去處。

吉安鄉北區建國路上4000平方公尺的北昌快樂農園用320餘條廢棄輪胎製作而成的可愛裝置藝術，及種植色彩繽紛的花卉，將快樂農園妝點得秀麗怡人，近期已吸引許多過往民眾駐足停留並拍照打卡。坐在一旁的休憩涼亭裡，每天晨昏都可以看到鄉親在農地上辛勤耕作的幸福歡樂景象。

▲▼吉安鄉環鄉自行車道，全長3.25公里，是全國唯一擁有兼具山、海景觀自行車道網絡的鄉鎮。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

▲▼畝畝青綠的農田，感受純樸的風土人文，渡過悠閒的山海時光。

而位於吉安鄉南區的台九丙線省道上一台藍白相間、圓圓胖胖可愛模樣的「東線小叮噹」，台鐵DR2000型柴油客車，駐立在干城火車站旁的「干城鐵道櫻花公園」入口處，吉安鄉公所趕在春節前夕完成車體外裝整修，開放給民眾參觀拍照打卡。鄉長游淑貞表示，園區內也種植205株櫻花，緊鄰花東線鐵路，歡迎鐵道迷及喜愛賞櫻的朋友們前來參觀。

▲▼吉安鄉環鄉自行車道，全長3.25公里，是全國唯一擁有兼具山、海景觀自行車道網絡的鄉鎮。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

在吉安鄉公所的用心營造下，不只將廢棄的干城火車站華麗轉身為櫻花公園，更積極向台北市政府爭取光榮退役的柴油客車「東線小叮噹」，歷經1000多公里、動員各縣市交通警察整路交通管制，花了約34小時才抵達吉安鄉。吉安鄉長游淑貞春節前曾前往現勘，同時也與東線小叮噹合影留念，提前感受春節旅遊大口深呼吸的放鬆心情。

▲▼吉安鄉環鄉自行車道，全長3.25公里，是全國唯一擁有兼具山、海景觀自行車道網絡的鄉鎮。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

台鐵DR2000型柴油客車，駐立在干城火車站旁的「干城鐵道櫻花公園」入口處。

游淑貞說，站在干城鐵道櫻花公園，很容易看到一旁鐵路的現役列車行駛經過，與東線小叮噹錯身而過的景象，新舊列車的交會，帶給人時空錯置的奇妙感受。也可以前往一旁的「初英驛生態公園」尋找「能高越嶺古道起點」，探訪史蹟風貌。

▲▼吉安鄉環鄉自行車道，全長3.25公里，是全國唯一擁有兼具山、海景觀自行車道網絡的鄉鎮。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

前往「初英驛生態公園」尋找「能高越嶺古道起點」，探訪史蹟風貌。

慢遊是深度體驗，認識一個地方最好的方式。吉安鄉的「環鄉自行車道系統」，全長32500 公尺，是全國唯一擁有兼具山、海景觀自行車道網絡的鄉鎮，可騎乘自行車步道親臨干城鐵道櫻花公園、吉安好客藝術村、南華初英生態公園，也可徜徉濱海自行步道感受浪濤節奏，體驗繽紛多彩的木瓜溪畔自行車步道、感受懷舊運送木材的田園自行車步道，不僅有親山、親水四通八達的自行車道路網，更有居高臨下鳥瞰棋盤式稻田的楓林、白雲、日光、向陽步道，山林秘境適合全家大小共同蒞臨。

吉安鄉動人的農村景緻，豐富的移民人文歷史與景觀特色，繽紛多元的吉安，值得您來體驗探索，游淑貞歡迎全國鄉親好朋友選一個風和日麗的日子騎單車漫遊吉安鄉，沿著百年水圳，行經花蓮蔚藍的海岸，聽著陣陣浪濤聲，騎乘在吉安山海線自行車道，穿過畝畝青綠的農田，感受吉安純樸的風土人文，渡過悠閒的山海時光。

►偷偷分享少女秘密！
 

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
新竹小客車自撞匝道　車子全爛變形駕駛慘死
台中密室殺人！假借拜年尋仇　10多人打麻將無視屋主被砍死
為5千塊拼了！ 老公「狂壓老婆頭」撞氣球　胡瓜目睹笑瘋
東湖停車「1天噴1500元」　她見真相傻眼當地人卻力挺
親戚最愛問「薪水多少、幾時結婚？」　法律人神回千人朝聖

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

春節防疫踏青首選！吉安鐵道櫻花公園+單車步道　盡覽山海景色

過年好天氣　台南行春祈福最喜氣

大年初二安平開台天宮、安平觀音亭拜廟祈福　黃偉哲：祈求市運昌隆疫情退散

瑞芳警出動「警用空拍機」監控　掌握車流路況加強疏導

新北警副局長溫枝發拜年發紅包　激勵海山警士氣基層倍感溫馨

桃園後站「3隻小兔」急著逛大街　員警當街抓回代為保管

苗栗加里山「牛樟樹遭腰斬」帶走　林管處盼登山客自重

大年初一拜廟祈福　黃偉哲：祈求市運昌隆讓市民過更好的生活

淡水天元宮三色櫻驚艷綻放　追櫻熱潮「櫻花稼期」線上看

我拿「至尊牌」！男子秒被逮　南警：法律無假期

見垃圾車壓縮他後退喊：會噴！婦人來不及閃...噁心殘渣灑滿身

法國天菜衛生部長「意外秀肌肉」　半裸打疫苗影片曝...網：要看哪？

男子好奇把頭伸出欄杆竟「卡住」　擠到臉紅拔不出：以後不亂玩了

三峽老街豬血糕攤瓦斯氣爆竄火 4遊客手臂、額頭燒燙傷...攤販嚇壞

媽問要不要剪指甲...天竺鼠腿軟　「果斷搖頭」低喃求饒融化網友！

貓熊「大字躺」軟爛溜下滑雪道　極致享受熊生...萌樣療癒萬人♥

畫面曝光！目睹父神明桌前「狠甩阿公4巴掌」兒揭惡行罵：沒用男人

波多野結衣「顏面神經麻痺」！痛哭全面停工　嘴角歪斜左眼閉不上

水獺慶3歲生日！狂嗑生魚片蛋糕「小手抓肉肉」暴風進食模樣萌翻

放飯時間！奴才醒來先上廁所　貪吃貓「咬褲頭繩」急催促：餓了

春節防疫踏青首選！吉安鐵道櫻花公園+單車步道　盡覽山海景色

過年好天氣　台南行春祈福最喜氣

大年初二安平開台天宮、安平觀音亭拜廟祈福　黃偉哲：祈求市運昌隆疫情退散

瑞芳警出動「警用空拍機」監控　掌握車流路況加強疏導

新北警副局長溫枝發拜年發紅包　激勵海山警士氣基層倍感溫馨

桃園後站「3隻小兔」急著逛大街　員警當街抓回代為保管

苗栗加里山「牛樟樹遭腰斬」帶走　林管處盼登山客自重

大年初一拜廟祈福　黃偉哲：祈求市運昌隆讓市民過更好的生活

淡水天元宮三色櫻驚艷綻放　追櫻熱潮「櫻花稼期」線上看

我拿「至尊牌」！男子秒被逮　南警：法律無假期

鴻運當頭！2021「好運爆棚」TOP3生肖　「雞」貴人運超強

羅時豐「52歲翻紅超猛」爆紅1關鍵曝！　4歌手當斜槓YouTuber超夯

「牛器沖天」的玉佩陶俑古文物　擬人化形象曾進駐圓明園

南韓新冠增362人確診！政府「鬆綁」防疫措施...餐廳開到晚間10時

巴特勒甩「壞隊友」標籤　總冠軍賽G5僅休48秒贏得尊敬

新竹自小客「東大高架橋」自撞匝道！車身爛毀變形　駕駛重傷慘死

Mac必裝！達人曝「9款實用Apps」工作效率↑　搜尋、網頁更方便

路殺畫面曝！阿公店客滿敗興回　無良駕駛酒蟲上身撞死拾荒婦

阿北變歐巴！柯文哲不穿高腰褲　驚見「這個長度」跟馬英九一樣⋯

高速公路爆胎千萬別急煞　這個「通報號碼」快記起來！

廟會拍辣腿妹被「媚眼狠瞪」　他瞬間腳軟…網爆：這團都很優

地方熱門新聞

桃園3隻兔逛大街　警當街抓回保管

淡水天元宮三色櫻「櫻花稼期」線上看

生死不同姓「活廖死張」　子孫不吃「雞頭」

我拿「至尊牌」！男子秒被逮

新北25家觀光工廠慶新年

苗栗加里山「牛樟樹遭腰斬」帶走

人車打結！苗栗頭份中央路3工程齊發

大年初一拜廟祈福

新北合法優質休閒農場春遊趣

台南北安橋驚傳落水救1女子無生命跡象

合資3萬6刮中百萬　OL喊加碼：要拚BMW

春節假期警察兼職外送員！？

超級幸運兒！母女連莊抽中百貨頭獎60萬鑽戒…透露祕訣是這個

帥哥鎮長拼施政　李明哲：蘇澳前景絕對精采

更多熱門

相關新聞

陸APP春節搶百億紅包 網友吐槽上熱搜：只分到1.58元

陸APP春節搶百億紅包 網友吐槽上熱搜：只分到1.58元

大陸網路科技業春節時在APP上發紅包已成民眾最期待的「新年賀禮」，包括支付寶集五福分5億（單位，人民幣，下同）、今日頭條分10億等，僅幾個網企「大腕」，春節紅包金額就超100億元。不過，活動結束後，網友紛紛曬出搶到的紅包金額，「1.58元」成為大概率分到的金額，甚至一度衝上熱搜榜。

小英推「香菜一定要吃」　網紅崩潰

小英推「香菜一定要吃」　網紅崩潰

淡水天元宮三色櫻「櫻花稼期」線上看

淡水天元宮三色櫻「櫻花稼期」線上看

過年收4000元紅包！台南妹打開崩潰了

過年收4000元紅包！台南妹打開崩潰了

人行道垃圾桶塞爆！清潔員除夕收垃圾

人行道垃圾桶塞爆！清潔員除夕收垃圾

關鍵字：

春節防疫親子踏青首選鐵道櫻花公園自行車步道山海

讀者迴響

熱門新聞

30歲巨嬰男嫖妓…「媽媽全程看哭喊加油」！

流水蝦爆關店潮　老闆曝：看到這一物準血賠

2021運勢最強「星座X血型」出爐！

19歲男勒斃41歲女友！見脫糞還洗屍

萬壽路超毛遇鬼　釣出許多「受害者」

目睹父狠甩阿公4巴掌　他痛揭惡行：沒用男人

薔薔「生理期第1天」看清男友！

埃及開箱石棺有人紅湯　開放試喝

要女藝人當眾脫胸罩！主持人還拉臉狂親

17歲青澀照被疑「不像」！李沛旭回擊：你很像？

慈禧拉粑粑　宮女「口技」擦屁股

爆漿狂噴！男被燙成「白醬爛香腸」…拖5天臭翻　醫：都發霉了

史上最尷尬姓氏曝光！台灣只剩2人

男撿到信用卡大玩「色情馬拉松」刷40萬

過年車位被霸佔！50年鄰居裝傻…她出大招反制

更多

最夯影音

更多
見垃圾車壓縮他後退喊：會噴！婦人來不及閃...噁心殘渣灑滿身

見垃圾車壓縮他後退喊：會噴！婦人來不及閃...噁心殘渣灑滿身
法國天菜衛生部長「意外秀肌肉」　半裸打疫苗影片曝...網：要看哪？

法國天菜衛生部長「意外秀肌肉」　半裸打疫苗影片曝...網：要看哪？

男子好奇把頭伸出欄杆竟「卡住」　擠到臉紅拔不出：以後不亂玩了

男子好奇把頭伸出欄杆竟「卡住」　擠到臉紅拔不出：以後不亂玩了

三峽老街豬血糕攤瓦斯氣爆竄火 4遊客手臂、額頭燒燙傷...攤販嚇壞

三峽老街豬血糕攤瓦斯氣爆竄火 4遊客手臂、額頭燒燙傷...攤販嚇壞

媽問要不要剪指甲...天竺鼠腿軟　「果斷搖頭」低喃求饒融化網友！

媽問要不要剪指甲...天竺鼠腿軟　「果斷搖頭」低喃求饒融化網友！

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面