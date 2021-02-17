別再說都是為我好！「3步驟」改善卡關的家庭關係

▲最容易導致我們情緒卡關的人，往往就是最讓我們在乎的家人。（示意圖／視覺中國CFP）

文／《別再說都是為我好》

每個人都渴望擁有幸福美滿的家庭，但傷害我們最深的經常也是家庭。從原生家庭與父母手足的關係，到成年後跟親密伴侶的關係，再延續到和子女的關係，往往都是我們生命中最重要也最困難的課題。

我們討厭父母對我們造成傷害的教養方式，卻常在不自覺中複製父母的模式，傷害了我們的孩子。例如，很討厭父母用尖酸刻薄的言語、囉囉唆唆的叨唸，或是以情緒勒索的方式，脅迫我們就範，卻可能赫然發現，自己在不知不覺中複製了最讓我們反感的這些親子互動模式，甚至延續到對待另一半的態度。

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我們身體的很多疾病都與卡住的情緒息息相關，而最容易導致我們情緒卡關的人，往往就是最讓我們在乎的家人。我在診間處理了非常多家庭問題，也發現很多時候，只要家人關係有所改善，疾病也就跟著慢慢痊癒了。

【維護家庭和諧的三大基本步驟】

第一步，是去認識每個家人各自的情緒能量類型，進而理解當對方處在壓力下，或一旦彼此發生爭執時，對方會如何反應，自己又會如何因應。這麼一來，就能透過認識不同人的情緒能量類型，在日常互動中避免踩到彼此的痛腳。唯有了解彼此，才能夠好好地同理對方。

除了了解家人的情緒能量類型，第二步是去了解每個人喜歡，以及能夠感受到愛的方式是什麼，這樣才不會做白工、表錯情，心生自己明明付出很多，卻換得「做到流汗，被人嫌到流涎」的哀嘆。舉例來說，如果伴侶喜歡透過擁抱、牽手等肢體接觸的親密方式表達與接受愛意，你卻總是以默默做家事來服務伴侶，並一再拒絕另一半的肢體接觸，那麼對方不僅難以感受到你的愛，還可能以為自己不被愛。

第三步則是透過帶著正念覺察和家人溝通互動，真正地看到彼此，來維護家庭和諧，避免在過程中不小心啟動邊緣腦，導致不必要的情緒化反應。

★本文經圓神出版授權，摘自《別再說都是為我好》。