美艷人妻收「獵殺長頸鹿」大禮　狠挖血淋淋心臟！殘忍影片曝光

▲美莉茲獵殺長頸鹿還挖出心臟拍影片。（圖／翻攝自Facebook／Merelize van der Merwe）



記者張方瑀／編譯

南非一名32歲人妻日前收到一份情人節大禮，她的丈夫花了1500英鎊舉辦「獎盃狩獵」（Trophy hunting）讓她獵殺一頭17歲的長頸鹿。事後她更自豪地挖出血淋淋的心臟炫耀，引來大批動保人士抨擊；但人妻對此毫不在意，更揚言她會繼續狩獵，促進當地的旅遊業。

▲美莉茲獵殺一頭17歲的老長頸鹿。（圖／翻攝自Facebook／Merelize van der Merwe）



綜合外媒報導，熱愛野生動物狩獵的美莉茲（Merelize Van Der Merwe）日前收到一份情人節大禮，她的丈夫花了約1500英鎊（約新台幣6萬元）讓她在南非大草原進行獎盃狩獵，目標是一頭17歲的老年長頸鹿，欣喜若狂的她也立刻將「戰利品」放到臉書（影片連結請慎入）炫耀。

美莉茲表示，她等這頭完美公鹿等了好幾年，「長頸鹿越老，斑紋越黑，牠是南非指標性的動物，你有想過牠的心臟居然這麼大嗎？」並配上長頸鹿血淋淋的照片和影片。這也立刻引來各方批評，結果這不但沒有澆熄她熱愛狩獵的心，更直接再發長文批評，她所做的一切都能幫助增加工作機會，更有助於保護野生動物。

▲她認為獵殺長頸鹿有助生態保護。（圖／翻攝自Facebook／Merelize van der Merwe）



美莉茲說，只要這頭老長頸鹿一死，就會有新的公長頸鹿來此處繁衍後代，替鹿群提供強大的基因，能讓長頸鹿繼續繁衍；她也痛批，只要打獵就會招來如鬣狗般的人抨擊你，「你知道嗎？去你的感受，孩子被性侵、人口被販賣這種事情每天都在你眼皮底下發生，但我卻因為一頭即將死去的長頸鹿登上頭版。」

►更多熱門國際新聞

印度19歲少女遭政客、教師「關農舍性侵2天」！ 蹂躪完丟包路邊

貪玩拿鐵湯匙插「插座孔」！2歲男童遭活活電死 胸口焦黑一片

老公管不住小頭！人妻發狠「一槍爆頭」火辣小三 恐怖畫面曝光