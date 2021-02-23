毒梟送繼子上學慘被槍殺！學校師生嚇壞　消息透露街頭內幕

▲毒販梅瑟被兒子爆料生前欠下鉅額債款。（圖／翻攝自網站「COSMOPOLITE」）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國一名婚後在南非走私毒品的毒販，日前送繼子去學校上課，當他在校門口與學校老師談話時，突然遭到數名槍手槍殺，槍手們隨即開車加速逃逸，留下一群嚇壞的師生。

綜合英媒報導，梅瑟（Simon Mather）是一名46歲的英國人，於英國東部的峰區（Peak District）出生長大，他結婚後於8年前移居南非首都開普敦（Cape Town，好望角），並與現任妻子育有2子，另有一名繼子。

報導指出，梅瑟在事發當天送12歲的繼子奎德（Quaid）到學校，在與老師交談時已被槍手鎖定，隨即被連續開槍射殺。事發現場駭人，梅瑟當場斃命，許多老師與學童都受到驚嚇。

據了解，梅瑟傳聞是開普敦一個古柯鹼毒販，他的商品具有相當的是站率，但近期還想涉足濕貨市場，看上了獲利可觀的「假鮑魚」海蝸牛走私生意，每盤可要價420英鎊（約新台幣16382元），因此想強勢進場，無可避免地切斷了他人財路。

一條線報指出，梅瑟找錯團體對幹了，下場就是被除掉，「人命在南非不值錢，特別是你找錯人打交道的時候。」

梅瑟18歲的兒子布魯諾現居西班牙，他接受訪問時表示，父親欠下了龐大債務，「我肯定殺他的人一定和他的欠債問題有關。」

此外，梅瑟和50歲的英國商人伯恩斯（John Burns）也有生意往來，伯恩斯在2019年時差點因為一起汽車爆炸案喪命。當時駕駛座椅內的炸彈爆炸後，對伯恩斯的臀部造成嚴重傷害。