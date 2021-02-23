老公管不住小頭！人妻發狠「一槍爆頭」火辣小三　恐怖畫面曝光

記者吳美依／綜合外電報導

巴西塞阿拉州（Ceará）發生一起可怕事件。31歲人妻羅德里吉絲（Dayane Rafaella de Silva Rodrigues）不滿丈夫總是在外拈花惹草，專程衝到酒吧理論。她一抵達現場，就看見一名年輕女子坐在老公身邊，竟憤而朝著「小三」開槍，直接擊中對方頭部，使得該女當場斃命。

根據監視器畫面，羅德里吉絲18日搭乘朋友的摩托車抵達酒吧，拎著一個奶油色手提包走入室內，看見丈夫與一群友人坐在一起，便朝著桌子方向開火。她與老公為了爭奪槍枝，在外頭扭打成一團，之後帶著同一個包包步行離開，但不久後就被警方逮捕。

Mulher 'com ciúme' vê marido em boate, atira e mata garota de 26 anos no Ceará: https://t.co/nCrY0wUrta #G1CE pic.twitter.com/G2tlL7IZLi — G1 Ceará (@g1ceara) February 19, 2021

▲26歲的巴蘿被一槍擊中頭部，當場死亡。

綜合G1、Piauí Hoje等外媒報導，26歲的巴蘿（Djaiane Batista Barro）當場死亡。另一名24歲男性手臂中彈，緊急送醫接受手術，目前仍在恢復中。羅德里吉絲向警方供稱，她對於丈夫經常前往有著應召女郎的酒吧感到憤怒，夫妻倆已經為此爭吵多次，但案發當時只是想朝著老公那一桌隨意「掃射」，並不認識受害者。

根據初步調查，手槍是在該州首府福塔雷薩（Fortaleza）購買，距離案發地點蒂安瓜（Tiangua）車程大約5小時，目前不知去向。警方指出，羅德里吉絲沒有犯罪前科，對於自己一時衝動造成的死傷也感到痛苦與後悔。他們正在朝向謀殺、身體傷害的方向調查中。

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