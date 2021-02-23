基隆2警假查案吞「百萬黑錢」！談判遭車手集團暴打…再爆2警涉貪

▲基隆警當街與人打架，調查後才發現，竟是員警與車手集團掛勾吞黑錢。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者戴若涵、郭世賢／基隆報導

基隆市中正區義一路上星巴克前5日晚間發生打架事件！警方獲報處理，意外發現張姓、黃姓員警涉嫌勾結地下匯兌集團車手，從中謀取不法利益，過程中引爆衝突，2名員警事後遭法院羈押。警方進一步追查後，再揪出2名涉貪周姓、蘇姓員警，並報請檢察官指揮偵辦中。

回顧整起事發經過，5日晚間8時30分許基隆警方接獲民眾報案，義一路前星巴克有人打架，隨即派員前往處理，調查後發現，有員警與查緝對象共謀，假借查案之名，行侵吞黑錢之實，當晚匯兌上游賴姓嫌犯透過管道邀約員警談判，想要追回100多萬元的款項，但黃姓員警堅稱不知情，這才遭當街暴打。

案件曝光後，6日分局召開考績會，擬對涉案的第一分局南榮所張姓員警、第三分局八堵所黃姓員警記2大過免職報署核辦，並送基隆地檢署偵辦，7日2警均遭法院羈押。

警方為了整飭風紀，主動清查後再發現，另有周姓、蘇姓員警也疑似涉及貪瀆等不法情事，相關案情已報請地檢署指揮，正積極釐清偵辦中，17日上午8時召開考績會，決議各予一次記2大過免職，並報請警政署核辦；南榮所所長譚龍翔則因內部管理欠當，致生重大風紀案件，也已調整為非主管職務。