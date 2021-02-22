中小學開學首日　高市「警察杯杯」動起來！街頭指揮交通護安全

▲中小學開學首日，高雄仁武分局執行護童專案。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

受到新型冠狀病毒疫情影響，中小學生開學日延到2月22日，今日開學第一天，高雄各轄區警分局為確保各校學童校園安全，全面啟動「護童專案」，除 了提供學童、家長即時且溫馨協助外，並與各校師長、導護人員保持密集聯繫，以確保學童上、下學安全。

仁武分局分局長蔡文峰表示：「今日為國中、小學開學日，根據以往學校上課的交通狀況，對易壅塞路口派員加強疏導、維護學生上下學交通安全」仁武分局針對轄區內各級學校，執行「護童專案」勤務，除了協助各學校的老師及志工，維護學童安全外，也籲請駕駛人放慢車速，留意過馬路的孩童安全。

▲中小學開學首日，高雄仁武分局執行護童專案。（圖／記者黃子倩翻攝）

而位在高雄市區的新興分局同樣各分駐、派出所總動員，結合學校導護志工、老師及各派出所警力，在新興區及前金區各國小上下學時段執行「護童專案」。由員警在路口實施交通疏導、護送孩童過馬路，同時規劃巡邏警組加強校園周邊可疑人、事、物盤查，提高巡邏次數讓家長安心，提升見警率的同時，讓孩童與家長在「上學路上」都能看見警力。

▲中小學開學首日，高雄新興分局員警在路口指揮交通確保學童安全。（圖／記者黃子倩翻攝）

對此，警方提醒，家長於接送孩童上、下課期間應遵守交通規則，切勿違規停車影響交通及其他用路人安全，在孩童上下車時，應同時注意後方來車，避免事故發生。在校園求學期間，家長也應多關心子女，教育學童建立自我保護觀念及主動防範陌生人。警方也將投入警力協助校園安全維護，讓國家未來的主人翁都能在優質的環境中求學成長。

新興分局長戴台捷表示：「孩童上下學期間的安全維護及校園周邊交通安全，分局內已要求各派出所於該時段加強巡邏及協助周邊交通疏導，藉由護童專案點、線、面全方位的警力規劃，建立起孩童上下課期間的校園安全走廊」。

▲中小學開學首日，高雄新興分局員警在路口指揮交通確保學童安全。（圖／記者黃子倩翻攝）

►修圖修到厭世！這款CP值很可以