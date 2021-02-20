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夫妻開車返鄉遇道路坍方...等搶通睡著　睜眼完蛋半夜車沒電了

▲桃園市陳姓男子19日晚間開車返回復興區家中，卻碰上土石坍方卡在半路，員警幫忙檢查引擎電路。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市陳姓男子19日晚間開車返回復興區家中，卻碰上土石坍方卡在半路，員警幫忙檢查引擎電路。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子19日晚間開車載妻子返家，行經復興區台7線32.9公里處碰上土石坍方被卡在半路上，公路總局復興工務段緊急派員搶通，但陳男與妻子卻在車上睡著，忘記關上車燈導致1小時醒來時卻驚覺沒電車輛無法發動，連忙向執行交管大溪警方求助，員警立即以警車幫忙接通電流發動車輛順利返家，陳姓夫妻向員警感謝再三協助及時解困。

▲桃園市復興區台7線32.9公里處19日晚間發生土石坍方。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市復興區台7線32.9公里處19日晚間發生土石坍方。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大溪警分局指出，19日晚間復興區台7線32.9公里處發生土石坍方，警方緊急通知復興工務段派員搶修，警方則在道路兩端進行交通管制，避免車輛誤闖發生危險，51歲的陳姓男子晚間8時許開車載妻子準備返回家中，遇上交管只能待在車上等待，未料卻等到睡著了，忘記將車燈關閉。

▲桃園市陳姓男子19日晚間開車返家，碰上土石坍方卡在半路，員警緊急協助接電解困。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市陳姓男子19日晚間開車返家，碰上土石坍方卡在半路，員警緊急協助接電解困。（圖／記者沈繼昌翻攝）

復興工務段人員清除路面坍方工作，直到晚間10時許完成清除作業，道路恢復雙向通車，但陳男醒來後卻發現車輛無法發動，急得不知如何是好，發現正在執行交管的大溪分局榮華派出所員警趕緊上前求助，員警獲悉後立即以警車電瓶協助接電，順利讓陳姓男子車輛發動，對於員警及時協助解困，夫妻倆感謝再三。

▲大溪警分局19日深夜幫陳姓男子接電解困車輛沒電問題，事後陳男向警方敬禮致意。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲大溪警分局19日深夜幫陳姓男子接電解困車輛沒電問題，事後陳男向警方敬禮致意。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大溪警方呼籲，行經山區道路應留意道路狀況，若發現落石情形，切勿冒然通過以免發生意外，開車前應先檢查車輛油料、水箱與電力等，避免行駛途中故障拋錨，耽誤自己行程並影響他人行車安全。

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