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17歲女臉書「詭預言被害棄屍地點」　警方數天後真的找到遺體

▲▼少女,女學生,女大生,女高中生,女國中生。（圖／取自pakutaso）

▲奎馬拉耶絲的死仍成謎。（圖／取自pakutaso）

記者張靖榕／綜合外電報導

巴西17歲少女奎馬拉耶絲（Cristiane Carvalho Guimaraes）日前在臉書發布數則貼文，「預言」自己即將死亡，並說確切地點之後就會上傳。位置資訊果然出現在之後的貼文中，並在文末署名「CV」，警方真的在當地照到少女屍體，但原先以為的毒品糾紛，隨案情發展卻導向更多的殺人事件。

根據英國《鏡報》（The Mirror）報導，奎馬拉耶斯於13日在亞馬孫那絲州（Amazonas）遭人殺害，此前她還在臉書上留下「我到這裡來和大家說再見，我很快就會死了。」令人困惑的是，她接著在貼文中一一點名即將在不久的將來殺害她的兇手，還向大家宣告自己是因為欠了毒販3000元黑奧（巴西貨幣，約是新台幣1萬5500元）而惹上殺機。

另一則貼文中，奎馬拉耶絲告訴臉友，兇手之後會把她遺體的棄屍位置公開到臉書上，好讓她的遺體能被人找到。經過一天，奎馬拉耶絲的臉書帳號又發布貼文，揭露了她自己遺體的確切地點，並在文末署名「CV」─ CV是當地一個名為「Comando Vermelho」的黑幫。

警方於12日便獲報奎馬拉耶絲已經失蹤，但在她的臉書帳號發文期間一直沒辦法找到人，之後發現她遺體的地點，完全與貼文中提到的地點相符。目前檢警尚未透露她的死因，也不清楚她是否如貼文中提到的「頭部將會被槍擊」，被以行刑的方式殺害。

不過隨調查進展，發現案情不單純的警方認為，「Comando Vermelho」應該不是殺害奎馬拉耶絲的兇手，甚至與本案毫無關係，因為他們可能是被栽贓誤導警方辦案的對象。警方也相信奎馬拉耶絲的那幾則貼文，事實上都是真正的兇手所寫的。

奎馬拉耶絲死後，該州於17日又發生了2起謀殺案件，警調人員認為它們和奎馬拉耶絲案有高度關聯。這2起案件的被害者分別為莫瑞斯（Lorival Fonseca Moraes）和桑多斯（Antonio Monteiro dos Santos），他們是奎馬拉耶絲在貼文中點名兇手之一的兄弟和姊夫，2人的遺體在一處鄉村地區被發現，判斷是遭人處決。

警方仍在調查案件中，尚未透露進一步詳情。

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