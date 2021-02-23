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小三「扎破保險套」騎總裁爭上位！2年後笑不出來：他月薪只有25K

▲▼喝醉,酒醉,撿屍。（圖／pakutaso）

▲小三想當總裁妻，2年後得知他只是25K小職員。（圖／pakutaso）

記者鄭思楠／綜合報導

「他一分錢撫養費都沒出，」浙江杭州一黑衣正妹委屈控訴，2年前在飛機上遇到一名已婚成功人士，之後被對方騙色，甚至還生下一個孩子，但男方卻完全不想負責。沒想到，經過多番調查確認，原來，女方是刻意接近男子，企圖撈一筆錢，沒想到後面的劇情讓人大跌眼鏡。

據杭州《和事佬》報導，鄭姓正妹上媒體爆料，2年前在飛機上，邂逅了一名比她大18歲的楊姓「成功人士」，雖然年紀相差甚遠，兩人還是產生了曖昧的情愫。

直到一天，楊男說自己「有妻有女」，但鄭女還是不捨斷掉關係，最終默許了情人的位置。期間，她想過放棄，但楊男一再哄騙，稱離婚後會馬上娶她。

後來，女方意外懷孕。昔日對她疼惜有加的楊男，竟只拋下一句冰冷的「打掉吧」。鄭女不願，自此，兩人開始僵化。楊男之後甚至良心發現，決心要回歸家庭。

鄭女鐵了心，要把孩子生下來。可令她心寒的是，懷孕期間，楊男不僅對她避而不見，就連半分物質都沒有支持。孩子出生後，鄭女多次尋找楊男，希望對方回心轉意。

為了達到目的，她故意把自己和楊男的名字，融合在孩子的名字里，兩度主動約楊男妻子見面，就是為了逼男方出來見面，她還捨命跳西湖，但男方還是避而不見，無奈下只能求助媒體。

沒想到，楊男現身後，劇情卻發生了180度反轉。他聽聞女方的說法後，咆哮稱「這個小孩是她扎破保險套懷的」！

在他的描述中，鄭女是一個絕對惡人，而他宛如受害者。自從在飛機相識後，鄭女已經編織好陷阱，一步步勾引楊男，目的就是想上位。

楊男說，鄭女當初是刻意靠近自己，因認準了自己是總裁，才不擇手段上位，之後破壞家庭沒成功，便想撈一筆101.3萬（人民幣，下同）的撫養費。他控訴，最後她知道自己月薪才6000人民幣（約新台幣2.5萬元），才想找媒體打算魚死網破。

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