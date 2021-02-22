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找閨蜜當伴娘！她突在婚禮上「向新郎告白」...新娘當場傻眼

▲新郎新娘,婚禮,結婚（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲大陸一對新人開心結婚，想不到竟遭新娘閨蜜「鬧婚」。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

實習記者閔文昱／綜合報導

結婚時總會希望自己最好的朋友來擔任伴郎或伴娘，但若是好朋友在婚禮上背叛你，恐怕任誰都無法接受。大陸就有一對新人結婚時，女方找了一名閨蜜來擔任伴娘，想不到這名閨蜜竟然在婚禮上當眾像向郎告白，雖然新郎並沒有理會她，但誇張的行徑也讓新娘感到非常心痛。

根據大陸《雪花新聞》報導，一名女子上大學後認識了同住一間宿舍的室友，2人也因個性投合很快的就成為了閨蜜。這名閨蜜不僅活潑開朗，還有一個雖是遠距離但感情堅定的男朋友，讓女子相當羨慕，而這樣的情緒也被閨蜜看了出來，於是就幫她介紹了一個社團的學弟認識。

▲▼伴娘,新娘,捧花。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲新娘與伴娘是從學生時期就認識的朋友。（圖／取自免費圖庫pixabay）

後來女子與學弟相處了一段時間後，2人就在一起了，也因閨蜜跟男友關係不錯，因此3人常常行影不離的一起吃飯、上課，就連有時候女子想跟男友單獨約會時這名閨蜜也會一起跟來，久而久之雖讓她心裡有些不滿，但也只認為是對方神經大條，並沒有想太多。

到了他們要畢業時，女子提議要閨蜜也找她的男友來拍畢業照，結果才得知原來閨蜜已經分手了，但對於這件事閨蜜似乎不想多談，因此她也就沒多問，3人一起拍了一組奇怪的畢業照，結束了學生生涯。

畢業後女子跟男友認真工作了3年，最後決定步入禮堂，而她也毫不猶豫的邀請了閨蜜來擔任伴娘，希望能由她來見證2人的愛情修成正果，想不當在婚禮當天，閨蜜竟當著所有人的面開始跟新郎告白，表示已經暗戀很久了，突如其來的舉動也讓現場的所有人瞬間愣住。

▲▼ 失戀。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲閨蜜突如其來的舉動讓女子非常心痛。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

最後好在新郎並沒有理會閨蜜才結束了這場鬧劇，不過這也徹底的傷透了新娘的心，不明白為什麼閨蜜要這麼做，「明明大家一直都好好的，爲什麼非要選擇用這樣的方式搞得大家都很難堪呢？」有網友看完伴娘的誇張行徑後也表示無法認同，留言表示「我是女生也接受不了這樣的事，也許一生就一次的婚禮，都希望是漂亮美好的」。

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