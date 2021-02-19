丈夫酒駕遭捕恐花大錢　汐止憂鬱婦攜2子燒炭釀1死輕判定讞

▲憂鬱症婦人在家燒炭，害死兒子，獲得輕判定讞。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

患有憂鬱症的汐止吳姓婦人，丈夫在2017年間酒駕被捕，吳婦擔心丈夫酒駕可能會影響家計生活，竟在丈夫被訊問期間，將安眠藥混入飲料，與14歲、11歲兒子燒炭自殺。丈夫趕回後，大兒子已經回天乏術。一審將吳婦判刑4年10月，二審減輕為2年10月，案經上訴，最高法院19日駁回上訴定讞。

判決指出，吳婦家中經濟來源全賴從事鐵工的丈夫3、4萬元月薪，以及政府每月1萬5000元補助，但因丈夫經常喝酒惹禍，吳婦又因憂鬱症沒有工作，雙方常為了飲酒、經濟等問題爭吵。而案發於2017年7月6日，晚間6點多丈夫因酒駕，在國道一號汐止交流道附近遭警方逮捕，並移送士林地檢署複訊。丈夫打電話回家告知妻子自己人在地檢署，要等開庭結束才能返家。

吳婦掛上電話後，心裡頭極度難過，想起家中已經經濟困難，丈夫酒駕後恐需花不少錢支付訴訟費用，再加上還有2名小孩要養，心灰意冷之際，竟興起自殺念頭。她將安眠藥摻入小孩愛喝的飲料、水果茶中，趁藥效發作、小孩熟睡之際，將點燃的木炭搬入臥房，並用膠帶封死門縫。丈夫第二天一早返家後，才發現這起憾事，緊急將家人送醫急救，吳婦與小兒子撿回一命，小兒子雖救回一命但因一氧化碳中毒，導致有缺血性腦病變；另外大兒子更是回天乏術。檢方依照「家暴殺人罪」對吳婦提起公訴。

一審法院將吳婦判刑4年10月，合議庭法官認為，案發時2子已經有相當智識，應有一定生存能力，縱是未成年仍有健全長大的權利，絕非父母得予支配的標的，故此將吳婦判刑。上訴二審後，丈夫與小兒子均向法院求情，法院因此輕判2年10月。全案再上訴第三審，最高法院19日駁回上訴定讞。