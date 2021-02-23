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新、馬研商相互承認「新冠疫苗接種證明」　為鬆綁邊境管制鋪路

▲▼馬來西亞訂購的首批輝瑞疫苗已經送達。（圖／路透）

▲馬來西亞訂購的首批輝瑞疫苗已經送達。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

隨著各國疫苗接種進度逐漸推進，各國也正在討論鬆綁邊境管制的可能性，亞洲第一個接收疫苗的新加坡，已經在去年12月收到首批輝瑞（Pfizer）疫苗，正陸續施打當中，鄰國馬來西亞也在21日接受到首批輝瑞疫苗，預計將於24日開始施打。由於兩國首批都是輝瑞疫苗，關係密切的兩國也開始研商，承認接種證明，為邊境鬆綁鋪路。

根據《中央社》報導，31萬2390劑由美國輝瑞大藥廠和德國BioNTech公司共同研發的疫苗，21日上午運抵馬來西亞，預計未來幾週還會有更多疫苗抵達。馬來西亞已從輝瑞和BioNTech爭取到3200萬劑疫苗。

馬來西亞科學部長凱里（Khairy Jamaluddin）在視訊記者會上說，「第二批疫苗將在2月26日運抵馬來西亞，我們將繼續每兩週接收一次（輝瑞）疫苗，直到所有疫苗交付完成。」

▲▼新加坡訂購的新冠疫苗已經到貨，是亞洲第一個取得疫苗的國家。（圖／路透）

▲新加坡訂購的新冠疫苗在2019年12月底已經到貨，是亞洲第一個取得疫苗的國家。（圖／路透）

凱里還說，中國科興生物技術公司（Sinovac Biotech）的疫苗預計27日整批交付，等待馬來西亞監管機構批准。

根據新加坡《聯合早報》報導，馬來西亞交通部長魏家祥在出席首批冠病疫苗抵馬的新聞發布會時提到， 新加坡交通部長王乙康已率先接洽，要求讓兩國人民使用「疫苗護照」，作為進出兩國豁免隔離的證明文件。

王乙康月初接受彭博電視訪問時曾提到，世界不同國家若實行同一套疫苗認證標準，將能協助有關部門制定政策，放寬對邊境管制允許旅客往來，新加坡也預計最快能在今年內開始恢復部分旅遊。

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